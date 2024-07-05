Моді під час візиту в Москву домагатиметься звільнення громадян Індії з армії РФ

Прем'єр-міністр Індії Нарендри Моді домагатиметься якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії на переговорах у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти, а в підсумку вони воювали проти України, а в травні індійська поліція заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка стояла за цією практикою.

Очікується, що під час візиту прем'єр-міністра Індії до Москви наступного тижня він обговорить питання дострокової демобілізації своїх громадян, які були "введені в оману" щодо служби в російській армії.

Нині відомо, що щонайменше четверо громадян Індії загинули на війні, що змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють в армії.

Міністр закордонних справ Вінай Кватра заявив, що, за оцінками Індії, від 30 до 40 її громадян вже можуть служити в армії Росії.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше", - сказав він.

Кватра також додав, що 10 індійців вже повернулися додому.

