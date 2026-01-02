Державне бюро розслідувань ліквідувало міжнародний канал постачання кокаїну в Україну з країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР за сприяння ДПСУ припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспіративно.

Організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

Наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу. Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів.

В Одесі працівники ДБР затримали організатора угруповання, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

Фото: в Україні ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну (ДБР)