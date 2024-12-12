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У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

Четвер 12 грудня 2024 17:50
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У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи У затриманого в Києві чоловіка вилучили близько 18 кг канабісу (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Дільничні офіцери поліції затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Зміст

Що відомо про наркодилера і його "бізнес"

У поліції розповіли, що зловмисник збував гуртові партії канабісу через так звані "мастер-клади" - великі закладки.

Наркодилера затримали на території лісопаркової зони столиці неподалік станції метро "Червоний хутір".

У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

Затриманий поліцією чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, вилучила в нього:

  • два вакуумних пакети з канабісом (загальною вагою близько 1,5 кілограма)
  • саперну лопатку (за допомогою якої чоловік робив схованки з наркотиками - закопуючи їх у землю)

У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

Вилучені правоохоронцями об'єкти (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Уточнюється, що наркодилером виявився 30-річний уродженець Дніпропетровської області, який нещодавно переїхав до столиці.

В цілому під час слідчих дій поліцейські вилучили у нього близько 18 кілограмів канабісу.

Яке покарання загрожує зловмиснику

Згідно з інформацією, оприлюдненою відділом комунікації поліції Києва, зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що під час обшуку в орендованому підозрюваним помешканні поліцейські виявили майже 16 кілограмів канабісу, які вже були розфасовані у вакуумні пакунки.

У Києві затримали чоловіка з наркотиками на понад 7 мільйонів: деталі справи

Розфасований канабіс (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Заборонені речовини було вилучено та скеровано на експертизу. Їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку - понад сім мільйонів гривень.

Слідчі Дарницького управління поліції (за процесуального керівництва районної окружної прокуратури) повідомили фігурантові про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів.

Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

Читайте також, як у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат.

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