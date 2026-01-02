ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Украине ликвидировали международный канал поставок кокаина

Пятница 02 января 2026 12:40
UA EN RU
В Украине ликвидировали международный канал поставок кокаина Фото: в Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина (ГБР)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований ликвидировало международный канал поставки кокаина в Украину из стран Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР при содействии ГПСУ прекратили деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран ЕС на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Международный наркотрафик организовала группа из граждан Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно.

Организатор ранее отбывал наказание в США за наркопреступления, после возвращения в Украину возобновил деятельность и привлек сообщников в ЕС.

Наркотики сначала перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу. Кокаин планировали завозить до 2 кг еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов.

В Одессе работники ГБР задержали организатора группировки, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В Украине ликвидировали международный канал поставок кокаина

Фото: в Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина (ГБР)

Контрабанда наркотиков

Напомним, в июне в Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Их задержали в августе 2021 года в результате спецоперации в Одессе.

Также ранее в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

Кроме того, полицейские задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.

А в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
Новости
Силы обороны блокируют продвижение врага в центре Покровска, - ГВ "Восток"
Силы обороны блокируют продвижение врага в центре Покровска, - ГВ "Восток"
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем