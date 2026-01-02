В Украине ликвидировали международный канал поставок кокаина
Государственное бюро расследований ликвидировало международный канал поставки кокаина в Украину из стран Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР при содействии ГПСУ прекратили деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран ЕС на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Международный наркотрафик организовала группа из граждан Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно.
Организатор ранее отбывал наказание в США за наркопреступления, после возвращения в Украину возобновил деятельность и привлек сообщников в ЕС.
Наркотики сначала перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу. Кокаин планировали завозить до 2 кг еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов.
В Одессе работники ГБР задержали организатора группировки, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Фото: в Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина (ГБР)
Контрабанда наркотиков
Напомним, в июне в Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Их задержали в августе 2021 года в результате спецоперации в Одессе.
Также ранее в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.
Кроме того, полицейские задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.
А в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат.