ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сховали кокаїн у бананах: в Україні ув'язнили членів міжнародної наркомафії "Ндрангета"

П'ятниця 20 червня 2025 12:59
UA EN RU
Сховали кокаїн у бананах: в Україні ув'язнили членів міжнародної наркомафії "Ндрангета" Фото: в Україні засудили членів мафії "Ндрангета" (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Україні засудили членів міжнародної злочинної банди "Ндрангета", які займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу. Їх затримали у серпні 2021 року в результаті спецоперації в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За матеріалами справи, обвинуваченими є двоє громадян балканських країн та українець. Вони відповідали за налагодження каналу постачання кокаїну до ЄС. Злочинці намагалися переправити до Європи 80 кг кокаїну, заховавши його у технологічні порожнини рефрижераторних контейнерів з бананами, що прибули з Південної Америки.

Під час огляду вантажу правоохоронці виявили 100 брикетів кокаїну. Одного з фігурантів затримали біля морського порту, ще двох - на території промислового ринку Одещини, куди ті прибули зустрічати нелегальний вантаж.

Зібрані Службою безпеки України докази стали підставою для винесення вироку.

Який вирок

Троє наркокур’єрів отримали по 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх визнано винними у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах, їх придбання, зберігання та перевезення з метою збуту.

Фото: в Україні засудили членів мафії "Ндрангета" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

Крім того, дільничні офіцери поліції затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.

Читайте також, як у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Контрабанда
Новини
Зеленський про нічний обстріл: десятки поранених, горіли житлові будинки та бізнеси
Зеленський про нічний обстріл: десятки поранених, горіли житлові будинки та бізнеси
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді