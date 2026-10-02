В Україні хочуть змінити правила навчання мовами нацменшин: що пропонує законопроєкт

Деталі законопроєкту

Законопроєкт №16119 зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня. Він, зокрема, визначає, як у школах можуть використовуватися мови нацменшин поряд з українською.

Водночас українська залишатиметься державною мовою освітнього процесу. Зміни стосуватимуться мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російської серед них нема.

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Навіщо потрібні зміни

Питання прав національних меншин є частиною зобов'язань України у процесі вступу до ЄС. Водночас мовні та освітні права угорської меншини є одним із питань, які Угорщина порушує у відносинах з Україною.

Тому автори законопроєкту розраховують, що запропоновані зміни допоможуть виконати частину євроінтеграційних зобов'язань України та створять умови для подальшого просування переговорів про вступ до ЄС.

У Комітеті зазначають, що законопроєкт має допомогти розблокувати відкриття двох наступних переговорних кластерів. Водночас остаточне рішення щодо подальшого руху переговорів залежить від ЄС.

Що зміниться у школах

Законопроєкт передбачає можливість використовувати мови національних меншин та корінних народів поряд з українською. Йдеться лише про мови, які є офіційними мовами ЄС.

Наприклад, у класах, де діти навчаються угорською мовою, її пропонують дозволити використовувати не лише під час навчання, а й у спілкуванні учнів, учителів та інших учасників освітнього процесу.

При цьому українська залишається державною мовою освітнього процесу.

Також пропонують запровадити статус закладу загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини.

Отримати такий статус зможуть школи, де щонайменше 50%+1 учень навчається мовою відповідної національної меншини. За розрахунками МОН, потенційно це може стосуватися 149 закладів - близько 1,2% усіх шкіл України.

Батьки зможуть збільшити кількість предметів українською

Окремо законопроєкт передбачає механізм, який дозволить батькам збільшити кількість предметів, що викладаються українською мовою.

Якщо дитина навчається мовою корінного народу або національної меншини, батьки щонайменше двох третин учнів відповідного класу чи групи зможуть подати письмову заяву.

Після цього заклад освіти зможе ухвалити рішення про збільшення кількості предметів українською мовою.

Кого ще стосуватимуться зміни

Законопроєкт також передбачає зміни щодо вимоги про підтвердження рівня володіння українською мовою для керівників окремих приватних закладів освіти.

Йдеться про керівників приватних шкіл, де є класи або групи, у яких навчання відбувається мовою корінного народу чи національної меншини, яка є офіційною мовою ЄС.

За даними МОН, ця норма потенційно стосується керівників лише 29 закладів.

Законопроєкт №16119 поки не є законом. Далі його мають розглянути у парламенті.