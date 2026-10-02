В Украине хотят изменить правила обучения языкам нацменьшинств: что предлагает законопроект

Детали законопроекта

Законопроект №16119 зарегистрировали в Верховной Раде 1 октября. Он, в частности, определяет, как в школах могут использоваться языки нацменьшинств рядом с украинским.

В то же время, украинский будет оставаться на государственном языке образовательного процесса. Изменения будут касаться языков коренных народов и национальных меньшинств, являющихся официальными языками Европейского Союза. Российского среди них нет.

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Зачем нужны изменения

Вопросы прав национальных меньшинств являются частью обязательств Украины в процессе вступления в ЕС. В то же время языковые и образовательные права венгерского меньшинства являются одним из вопросов, которые Венгрия поднимает в отношениях с Украиной.

Поэтому авторы законопроекта рассчитывают, что предложенные изменения помогут выполнить часть евроинтеграционных обязательств Украины и создадут условия для дальнейшего продвижения переговоров по вступлению в ЕС.

В Комитете отмечают, что законопроект должен помочь разблокировать открытие двух следующих переговорных кластеров. В то же время окончательное решение о дальнейшем движении переговоров зависит от ЕС.

Что изменится в школах

Законопроект предусматривает возможность использовать языки национальных меньшинств и коренных народов наряду с украинским. Речь идет только о языках, являющихся официальными языками ЕС.

Например, в классах, где дети учатся на венгерском языке, его предлагают разрешить использовать не только во время обучения, но и в общении учеников, учителей и других участников образовательного процесса.

При этом украинский остается на государственном языке образовательного процесса.

Также предлагают ввести статус общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства.

Получить такой статус смогут школы, где не менее 50%+1 ученик учится на языке соответствующего национального меньшинства. По расчетам МОН потенциально это может касаться 149 заведений - около 1,2% всех школ Украины.

Родители смогут увеличить количество предметов на украинском

Отдельно законопроект предусматривает механизм, позволяющий родителям увеличить количество предметов, преподаваемых на украинском языке.

Если ребенок учится на языке коренного народа или национального меньшинства, родители не менее двух третей учеников соответствующего класса или группы смогут подать письменное заявление.

После этого учебное заведение сможет принять решение об увеличении количества предметов на украинском языке.

Кого еще будут касаться изменения

Законопроект также предусматривает изменения относительно требования о подтверждении уровня владения украинским языком для руководителей отдельных частных учебных заведений.

Речь идет о руководителях частных школ, где есть классы или группы, в которых обучение происходит на языке коренного народа или национального меньшинства, которое является официальным языком ЕС.

По данным МОН, эта норма потенциально касается руководителей только 29 заведений.

Законопроект №16119 пока не является законом. Дальше его должны рассмотреть в парламенте.