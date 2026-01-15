НМТ без бар’єрів: нацменшини зможуть складати тести рідною мовою

У 2026 році частина учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) зможе проходити іспити з математики, історії України та предметів за вибором мовами національних меншин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Переклади тестів: які мови будуть доступні

Відповідну норму передбачає наказ Міністерства освіти і науки, що регламентує проведення НМТ у 2026 році. Завдання тестів планують перекладати не російською, а мовами чотирьох нацменшин: угорською, польською, румунською та кримськотатарською.

Перекладені будуть тести з історії України, математики, біології, хімії, географії та фізики.

Хто зможе скласти тест мовою нацменшини

Проходити перекладені іспити матимуть право вступники, які здобували повну загальну середню освіту мовами національних меншин. Під час реєстрації на НМТ вони зможуть обрати мову, якою відбувалося навчання у їхній школі.

НМТ-2026

Вже третій рік поспіль структура НМТ залишається незмінною. Абітурієнти-2026 складатимуть тести з чотирьох предметів.

Обовʼязкові:

українська мова

математика

історія України

Один предмет на вибір:

українська література

географія

біологія

фізика

хімія

англійська, німецька, французька або іспанська мова

Для вступу у виші на платну форму навчання потрібно набрати щонайменше 100 балів, на бюджет - 130, на деякі спеціальності - від 150.