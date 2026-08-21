Коли Україна реалізує домовленості з Угорщиною щодо нацменшин: відповідь посла

Зміни до перших п’яти пунктів українського законодавства щодо національних меншин імплементують вже у вересні, а решту питань мають погодити до травня 2027 року.

"У вересні буде імплементовано в українське законодавство зміни стосовно пунктів 1–5, першої частини. Але в тих пунктах іще пункти, а в тих пунктах іще підпункти, тому не можна їх називати "11 питань". Мало того, вони між собою перетинаються", - розповів Шандор.

За його словами, фактично, до травня мають бути погоджені та імплементовані питання з 6 по 10, і 11-те подано на розгляд відповідних експертних рад і згідно з відповідними процедурами, тому що це представництво у парламенті.