Коли Україна реалізує домовленості з Угорщиною щодо нацменшин: відповідь посла
Зміни до перших п’яти пунктів українського законодавства щодо національних меншин імплементують вже у вересні, а решту питань мають погодити до травня 2027 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол України в Угорщині Федір Шандор.
"У вересні буде імплементовано в українське законодавство зміни стосовно пунктів 1–5, першої частини. Але в тих пунктах іще пункти, а в тих пунктах іще підпункти, тому не можна їх називати "11 питань". Мало того, вони між собою перетинаються", - розповів Шандор.
За його словами, фактично, до травня мають бути погоджені та імплементовані питання з 6 по 10, і 11-те подано на розгляд відповідних експертних рад і згідно з відповідними процедурами, тому що це представництво у парламенті.
Нагадаємо, у червні Україна та Угорщина офіційно уклали історичну угоду щодо щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.
Після досягнення політичної домовленості та офіційних зобов'язань України, Угорщина надала свою згоду на відкриття першого переговорного кластера в процесі вступу України до ЄС.