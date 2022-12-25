В Україні хочуть двічі підіймати тарифи на воду у 2023 році: яких областей це торкнеться

Тарифи на холодну воду та водовідведення можуть змінитися двічі протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

При цьому тарифи на воду не будуть переглядати в областях, які сильно постраждали від бойових дій. Це стосується Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Згідно з проєктами постанов, планується встановити такі ціну на водовідведення та водопостачання в обласних центрах:

Так, перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Нові тарифи мають схвалити 27 грудня.

При цьому раніше Верховна рада ухвалила мораторій, згідно з яким тарифи на комунальні послуги не мають підвищуватися протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення.

Зазначимо, що раніше в Україні затвердили триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.

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