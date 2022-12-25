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В Україні хочуть двічі підіймати тарифи на воду у 2023 році: яких областей це торкнеться

Фото: тарифи на воду хочуть підняти двічі у 2023 році (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тарифи на холодну воду та водовідведення можуть змінитися двічі протягом наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Так, перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Нові тарифи мають схвалити 27 грудня.

Згідно з проєктами постанов, планується встановити такі ціну на водовідведення та водопостачання в обласних центрах:

  • Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59)
  • Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);
  • Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68)
  • Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79)
  • Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)
  • Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036)
  • Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51)
  • Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83)
  • Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28)
  • Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);
  • Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57)
  • Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99)
  • Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21)
  • Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78)
  • Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62)
  • Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні
  • Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96)
  • Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80)
  • Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72)
  • Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68)
  • Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46)
  • Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);
  • Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76);

При цьому тарифи на воду не будуть переглядати в областях, які сильно постраждали від бойових дій. Це стосується Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

При цьому раніше Верховна рада ухвалила мораторій, згідно з яким тарифи на комунальні послуги не мають підвищуватися протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення.

Зазначимо, що раніше в Україні затвердили триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.

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Тарифи на ЖКГВодопостачання