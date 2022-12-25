В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году: каких областей это коснется

Тарифы на холодную воду и водоотвод могут измениться дважды в течение следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Так, первое повышение цен запланировано с 1 января, а второе - с июля 2023 года. Новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря.
Согласно проектам постановлений, планируется установить следующие цены на водоотвод и водоснабжение в областных центрах:
При этом тарифы на воду не будут пересматривать в областях, которые сильно пострадалиот боевых действий. Это касается Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
При этом ранее Верховная рада приняла мораторий, согласно которому тарифы на коммунальные услуги не должны повышаться во время военного положения в Украине и 6 месяцев после его окончания.
Напомним, что ранее в Украине утвердили трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году для небытовых потребителей.
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