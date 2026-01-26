В Україні хочуть дозволити передавати домашніх тварин за заповітом: що треба знати власникам

Тварини - окремо в заповіті

Однією з найбільш резонансних змін у ЦК стала можливість заповідального розпорядження щодо домашніх тварин. Це передбачено у Книзі сьомій "Спадкове право".

Заповідач зможе:

визначити особу, якій передаються домашні тварини;

встановити умови їх утримання, догляду та забезпечення.

Таким чином тварини вперше чітко врегульовуються як окремий елемент змісту заповіту.

Що ще зміниться у спадковому праві

Проект Книги сьомої пропонує сучасну та узгоджену модель спадкового права, яка враховує нові типи активів і життєві сценарії. Зокрема, документ:

"оцифровує" спадкові процедури;

посилює захист вразливих інтересів спадкоємців;

запроваджує інструменти управління та охорони спадкового майна.

Також спадкоємцям передаватимуться права на:

відшкодування шкоди;

присуджену судом неустойку;

компенсацію моральної шкоди;

інші виплати, які спадкодавець міг отримати за життя.

Більше черг спадкоємців

Ще одна важлива новація - розширення спадкування за законом. Кількість черг спадкоємців планують збільшити з п’яти до шести.

У пояснювальній записці зазначається, що оновлена Книга сьома не лише модернізує окремі норми, а й формує сучасний спадковий контур для економіки та суспільства, чітко визначаючи спадкове майно в умовах нових активів і компенсаційних механізмів.

Європейська модель приватного права

Автори документа наголошують: оновлення має усунути застарілу термінологію, внутрішні суперечності в законодавстві та наблизити українське цивільне право до стандартів ЄС.

Нова редакція орієнтована на принципи справедливості, захисту слабшої сторони та інші базові цінності Європейського Союзу.

До розробки документа долучилися 247 експертів, а загальний обсяг кодексу становить 832 сторінки. Він складається з дев’яти книг - від загальної частини до приватного міжнародного права.