У Києві хочуть дозволити відвідувати кафе й магазини із тваринами: що зміниться

П'ятниця 23 січня 2026 15:24
У Києві хочуть дозволити відвідувати кафе й магазини із тваринами: що зміниться Фото: У Києві хочуть дозволити відвідувати кафе та магазини з домашніми тваринами (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київраді зареєстрували проєкт рішення, який дозволить власникам бізнесу в столиці самостійно визначати правила відвідування закладів людьми з тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутатку Київради Вікторію Пташник.

Наразі чинні правила утримання та поводження з собаками і котами в Києві забороняють відвідування публічних просторів із тваринами, за винятком собак-поводирів. Новий проєкт пропонує змінити цей підхід.

Згідно з ініціативою, магазини, аптеки, кафе та сервісні установи зможуть самі вирішувати, чи дозволяти відвідування з тваринами, а також встановлювати власні правила для таких клієнтів. Автором ідеї виступила зоозахисна організація UAnimals.

"Для мене конкурентну перевагу виграли б ті супермаркети, які б встановили правила їхнього відвідування з собакою. І треба дати їм таку можливість", - зазначила Пташник.

Очікується, що у разі підтримки проєкту Київрадою бізнес отримає більше гнучкості, а власники тварин - більше можливостей відвідувати публічні заклади разом із улюбленцями.

Раніше РБК-Україна писало, що загальноукраїнський закон прямо не забороняє приходити до закладів із домашніми тваринами, але місцева влада може встановлювати обмеження. В Києві чинні правила забороняють відвідувати магазини, кафе, аптеки, навчальні та медичні заклади з домашніми тваринами (крім собак-поводирів). Ці обмеження встановлює місцева влада. За порушення передбачене попередження або штраф.

