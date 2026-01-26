RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине хотят разрешить передавать домашних животных по завещанию: что надо знать владельцам

Домашних животных можно будет передавать по завещанию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Верховной Раде зарегистрировали проект новой редакции Гражданского кодекса Украины, который предусматривает масштабное обновление частного права. Среди новаций - возможность официально передавать домашних животных по наследству, определяя условия их содержания и ухода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект Гражданского кодекса.

Животные - отдельно в завещании

Одним из самых резонансных изменений в ЦК стала возможность завещательного распоряжения в отношении домашних животных. Это предусмотрено в Книге седьмой "Наследственное право".

Завещатель сможет:

  • определить лицо, которому передаются домашние животные;
  • установить условия их содержания, ухода и обеспечения.

Таким образом животные впервые четко регулируются как отдельный элемент содержания завещания.

Что еще изменится в наследственном праве

Проект Книги седьмой предлагает современную и согласованную модель наследственного права, которая учитывает новые типы активов и жизненные сценарии. В частности, документ:

  • "оцифровывает" наследственные процедуры;
  • усиливает защиту уязвимых интересов наследников;
  • вводит инструменты управления и охраны наследственного имущества.

Также наследникам будут передаваться права на:

  • возмещение ущерба;
  • присужденную судом неустойку;
  • компенсацию морального вреда;
  • другие выплаты, которые наследодатель мог получить при жизни.

Больше очередей наследников

Еще одна важная новация - расширение наследования по закону. Количество очередей наследников планируют увеличить с пяти до шести.

В пояснительной записке отмечается, что обновленная Книга седьмая не только модернизирует отдельные нормы, но и формирует современный наследственный контур для экономики и общества, четко определяя наследственное имущество в условиях новых активов и компенсационных механизмов.

Европейская модель частного права

Авторы документа подчеркивают: обновление должно устранить устаревшую терминологию, внутренние противоречия в законодательстве и приблизить украинское гражданское право к стандартам ЕС.

Новая редакция ориентирована на принципы справедливости, защиты слабой стороны и другие базовые ценности Европейского Союза.

К разработке документа присоединились 247 экспертов, а общий объем кодекса составляет 832 страницы. Он состоит из девяти книг - от общей части до частного международного права.

Читайте также о том, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения, который позволит владельцам бизнеса в столице самостоятельно определять правила посещения заведений людьми с животными.

Ранее мы писали, что закон прямо не запрещает приходить в заведения с домашними животными, но местные власти могут устанавливать ограничения. В Киеве действующие правила запрещают посещать магазины, кафе, аптеки, учебные и медицинские учреждения с домашними животными (кроме собак-поводырей). Эти ограничения устанавливает местная власть. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Домашние питомцыЖивотные