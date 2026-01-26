В Украине хотят разрешить передавать домашних животных по завещанию: что надо знать владельцам

В Верховной Раде зарегистрировали проект новой редакции Гражданского кодекса Украины, который предусматривает масштабное обновление частного права. Среди новаций - возможность официально передавать домашних животных по наследству, определяя условия их содержания и ухода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект Гражданского кодекса.
Одним из самых резонансных изменений в ЦК стала возможность завещательного распоряжения в отношении домашних животных. Это предусмотрено в Книге седьмой "Наследственное право".
Завещатель сможет:
Таким образом животные впервые четко регулируются как отдельный элемент содержания завещания.
Проект Книги седьмой предлагает современную и согласованную модель наследственного права, которая учитывает новые типы активов и жизненные сценарии. В частности, документ:
Также наследникам будут передаваться права на:
Еще одна важная новация - расширение наследования по закону. Количество очередей наследников планируют увеличить с пяти до шести.
В пояснительной записке отмечается, что обновленная Книга седьмая не только модернизирует отдельные нормы, но и формирует современный наследственный контур для экономики и общества, четко определяя наследственное имущество в условиях новых активов и компенсационных механизмов.
Авторы документа подчеркивают: обновление должно устранить устаревшую терминологию, внутренние противоречия в законодательстве и приблизить украинское гражданское право к стандартам ЕС.
Новая редакция ориентирована на принципы справедливости, защиты слабой стороны и другие базовые ценности Европейского Союза.
К разработке документа присоединились 247 экспертов, а общий объем кодекса составляет 832 страницы. Он состоит из девяти книг - от общей части до частного международного права.
