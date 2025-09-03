В Україні дозволять бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

За його даними, проєкт №13335 підтримали 283 депутати.

Норми законопроєкту

Проєктом пропонується доповнити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.

Критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу отримають право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на обліку в ТЦК.

Випробування при прийнятті на роботу на оборонних підприємствах не може перевищувати 45 календарних днів.

Бронюванню на 45 днів підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу:

у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

чи/та він не перебуває на військовому обліку,

чи/та не уточнив персональні дані,

чи/та перебуває в розшуку, крім випадків порушення статті 336 (Ухилення від призову)та статті 337 (ухилення від військового обліку або навчальних зборів) Кримінального кодексу України.

Якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства, допускається його звільнення.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення.

Під час бронювання критично важливі підприємства стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання, йдеться в документі.