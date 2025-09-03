В Украине разрешат бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, дающий критическим предприятиям право брать на работу и бронировать на 45 дней людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. За это время они должны привести документы в порядок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
По его данным, проект №13335 поддержали 283 депутата.
Проектом предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.
Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в ТЦК.
Испытание при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней.
Бронированию на 45 дней подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса:
Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение.
Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.
Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.
Кабинет министров разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований
Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.