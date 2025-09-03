В Украине разрешат бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

По его данным, проект №13335 поддержали 283 депутата.

Нормы законопроекта

Проектом предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в ТЦК.

Испытание при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней.

Бронированию на 45 дней подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса:

у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

и/или он не состоит на воинском учете,

и/или не уточнил персональные данные,

и/или находится в розыске, кроме случаев нарушения статьи 336 (Уклонение от призыва) и статьи 337 (уклонение от воинского учета или учебных сборов) Уголовного кодекса Украины.

Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.