Ремонт дорог в Украине после зимы закончен: какие трассы "залатали"

"Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м - це 104% від запланованого", - розповіла вона.

За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори. Вона зауважила, що саме ними рухається допомога, забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами.

Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі

М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

М-03 Київ - Харків – Довжанський

М-06 Київ - Чоп

М-07 Київ - Ковель - Ягодин

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін)

М-10 Львів - Краковець (на м. Краків)

М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест)

М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів)

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський

М-27 Одеса - Чорноморськ

М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине

Прем'єр зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км.

"До 1 червня маємо відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. Темпи залишаються стабільно високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, щоденно по країні працює понад 200 бригад", - повідомила Свириденко.