Ремонт дорог в Украине после зимы закончен: какие трассы "залатали"

17:35 01.05.2026 Пт
2 хв
Прем'єр розповіла про амбітні плани щодо ремонту доріг до 1 червня
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Юлія Свириденко (facebook.com_zelenskyy.official)

У п'ятницю, 1 травня, основні дорожні роботи на міжнародних трасах були завершені. Їх виконали із випередженням графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м - це 104% від запланованого", - розповіла вона.

За словами Свириденко, у фокусі перебували ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори. Вона зауважила, що саме ними рухається допомога, забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами.

Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

  • М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі
  • М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ
  • М-03 Київ - Харків – Довжанський
  • М-06 Київ - Чоп
  • М-07 Київ - Ковель - Ягодин
  • М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін)
  • М-10 Львів - Краковець (на м. Краків)
  • М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест)
  • М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів)
  • М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський
  • М-27 Одеса - Чорноморськ
  • М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине

Прем'єр зазначила, що Держспецтрансслужба продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км.

"До 1 червня маємо відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. Темпи залишаються стабільно високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, щоденно по країні працює понад 200 бригад", - повідомила Свириденко.

Нагадаємо, Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Крім того, Юлія Свириденко повідомляла, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд гривень на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах.

