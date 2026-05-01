Ремонт дорог в Украине после зимы закончен: какие трассы "залатали"

В пятницу, 1 мая, основные дорожные работы на международных трассах были завершены. Их выполнили с опережением графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Работы начали в феврале и выполнили с опережением графика. Фактически выполнены ремонты на более 7,3 млн кв. м - это 104% от запланированного", - рассказала она.
По словам Свириденко, в фокусе находились ключевые логистические маршруты и международные коридоры. Она отметила, что именно по ним движется помощь, обеспечивается работа бизнеса и связь между регионами.
Основные работы завершены на ключевых международных направлениях:
Премьер отметила, что Госспецтрансслужба продолжает ремонты на прифронтовых дорогах в 40-километровой зоне возле линии соприкосновения. Речь идет о 59 участках на дорогах общей протяженностью более 1200 км.
"До 1 июня должны отремонтировать в целом более 10 млн кв. м дорог. Темпы остаются стабильно высокими: в апреле они были на 50% выше, чем в марте, ежедневно по стране работает более 200 бригад", - сообщила Свириденко.
Напомним, Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.
Кроме того, Юлия Свириденко сообщала, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах.