Ремонт дорог в Украине после зимы закончен: какие трассы "залатали"

"Работы начали в феврале и выполнили с опережением графика. Фактически выполнены ремонты на более 7,3 млн кв. м - это 104% от запланированного", - рассказала она.

По словам Свириденко, в фокусе находились ключевые логистические маршруты и международные коридоры. Она отметила, что именно по ним движется помощь, обеспечивается работа бизнеса и связь между регионами.

Основные работы завершены на ключевых международных направлениях:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи

М-02 Копти - Глухов - Бачевск

М-03 Киев - Харьков - Довжанский - М-03 Киев - Харьков

М-06 Киев - Чоп

М-07 Киев - Ковель - Ягодин

М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на г. Люблин)

М-10 Львов - Краковец (на г. Краков)

М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест)

М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев)

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский

М-27 Одесса - Черноморск

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино

Премьер отметила, что Госспецтрансслужба продолжает ремонты на прифронтовых дорогах в 40-километровой зоне возле линии соприкосновения. Речь идет о 59 участках на дорогах общей протяженностью более 1200 км.

"До 1 июня должны отремонтировать в целом более 10 млн кв. м дорог. Темпы остаются стабильно высокими: в апреле они были на 50% выше, чем в марте, ежедневно по стране работает более 200 бригад", - сообщила Свириденко.