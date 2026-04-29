Кабмін виділив ще 2 млрд гривень на "єВідновлення": яку компенсацію можна отримати

Уряд виділив додаткове фінансування для компенсацій на ремонт житла, що постраждало через російські атаки, у рамках програми "єВідновлення".

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в мережі Telegram, передає РБК-Україна .

Додаткові кошти на відновлення

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати ще 2 млрд грн на підтримку українців, чиї будинки зазнали пошкоджень.

Завдяки цьому фінансуванню майже 20 тисяч сімей зможуть отримати компенсації на проведення ремонтних робіт різної складності.

Розміри виплат та умови

У рамках програми передбачено різні рівні допомоги залежно від ступеня руйнувань.

Для незначних пошкоджень компенсація може становити до 200 тисяч грн на один об'єкт.

У випадках серйозніших руйнувань виплати збільшуються: до 350 тисяч грн для квартир і до 500 тисяч грн для приватних будинків.

Масштаби програми

На сьогодні програма "єВідновлення" вже охопила значну кількість громадян.

За офіційними даними, компенсації отримали близько 139 тисяч сімей, а загальний обсяг виплачених коштів сягнув 13,5 млрд грн.

Це один із ключових інструментів підтримки постраждалих від війни.

Як подати заявку

Прийом заявок триває. Громадяни, чиє житло було пошкоджено або зруйновано, можуть звернутися через ЦНАП, до нотаріуса або скористатися порталом "Дія". Це дає змогу прискорити процес розгляду та отримання компенсації.