Для України досі діють червоні лінії щодо зброї у війні, - премʼєр Данії

Фото: Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз досі існують червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр Данії сказала на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Читайте також: США надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не настане мир, - Вітакер

На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України.

"Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно", - заявила прем'єр Данії.

Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.

"Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему", - резюмувала Фредеріксен.

Продаж зброї Україні за програмою PURL

Нагадаємо, що влітку 2025 року США і НАТО створили програму PURL як механізм продовження поставок американської зброї для ЗСУ.

Особливість ініціативи полягає в тому, що при припиненні безоплатної допомоги від США, Білий лом погодився продавати свою зброю і технології, але оплачують їх союзники по НАТО і партнери.

Відомо, що в 2025 році західні партнери виділили на закупівлю зброї близько 5 млрд доларів. Днями генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в 2026 році країни блоку зберуть для України 15 млрд доларів.

До слова, кажучи про припинення допомоги з боку Вашингтона, за даними Ukraine Support Tracker, Європа в 2025 році на 67% збільшила військову допомогу Україні, фактично замінивши підтримку від США, яка обвалилася на 99%.

