Для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне, - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сейчас до сих пор существуют красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер Дании сказала на Украинском ланче в Мюнхене, организованном Фондом Виктора Пинчука.
По мнению Фредериксен, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения в оружии. В частности, это касается Украины.
"Сейчас до сих пор есть красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине. Эта наша дискуссия продолжается уже почти четыре года. Вы не можете выиграть войну, просто нося какое-то оружие у себя на спине. Я думаю, мы должны дать Украине все, что ей нужно", - заявила премьер Дании.
Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было.
"Мы не можем переписать историю, но если бы мы дали Украине членство в НАТО несколько лет назад, у нас бы не было этого ланча, я имею в виду, мы решили бы проблему", - резюмировала Фредериксен.
Напомним, что летом 2025 года США и НАТО создали программу PURL как механизм продолжения поставок американского оружия для ВСУ.
Особенность инициативы заключается в том, что при прекращении безвозмездной помощи от США, Белый лом согласился продавать свое оружие и технологии, но оплачивают их союзники по НАТО и партнеры.
Известно, что в 2025 году западные партнеры выделили на закупку оружия около 5 млрд долларов. На днях генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году страны блока соберут для Украины 15 млрд долларов.
К слову, говоря о прекращении помощи со стороны Вашингтона, по данным Ukraine Support Tracker, Европа в 2025 году на 67% увеличила военную помощь Украине, фактически заменив поддержку от США, которая обвалилась на 99%.