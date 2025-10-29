ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україні не дають найпотужнішу ракету: Defence Express дізнався чому

Україна, Середа 29 жовтня 2025 14:17
UA EN RU
Україні не дають найпотужнішу ракету: Defence Express дізнався чому Фото: Україні не дають найпотужнішу ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри обіцянки партнерів, Україна досі не отримала далекобійну ракету "повітря-повітря", яка могла б змінити ситуацію в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Зазначається, що найбільш далекобійна ракета "повітря-повітря" для західних літаків - Meteor від європейського MBDA, але її застосування вимагає не лише сумісного винищувача.

Україна досі не отримала ракету з потрібною дальністю - з домовленостями з Францією вдалося просунутися лише щодо MICA з дальністю близько 80 км.

Об'єктивно коло кандидатів невелике - це:

  • останні версії американських AIM-120 AMRAAM (версії C-8 та D-3);
  • європейський Meteor від MBDA.

За більшістю відкритих джерел, AIM-120D-3 має дальність близько 160-180 км. Для AIM-120C-8 також фігурує дальність приблизно 160 км. Meteor же має офіційно заявлену дальність понад 200 км від виробника MBDA.

Коли ситуація може змінитися

Поки штатних носіїв Meteor на озброєнні Повітряних сил України немає. Ситуація має змінитись у 2026 році з поставкою вживаних Gripen C/D - бажано разом із ракетами Meteor.

Крім того, за даними видання, Україні критично бажано отримати заявлені літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C - саме вони можуть забезпечити автоматизоване цілевказання для Gripen. Без ДРЛВ пуск далекобійної ракети в реальних боях виявиться набагато менш ефективним.

Таким чином, проблема не зводиться лише до наявності однієї ракети - для повноцінного розкриття потенціалу далекобійних "повітря-повітря" систем Україні потрібна і відповідна авіаційна платформа, і ефективне цілевказання від ДРЛВ.

Нова зброя для України

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Україна має намір купити у Швеції винищувачі Gripen, які називають "шведським грифоном".

Примітно, що ці літаки можуть скласти конкуренцію американським F-16 і не тільки. Згідно з меморандумом, Україна зможе купити до 150 винищувачів Gripen E.

При цьому, як зазначив український президент Володимир Зеленський, перші винищувачі Gripen можуть доставити в Україну вже наступного року.

