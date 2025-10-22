ua en ru
У ЗСУ з'являться "грифони": на що здатні Gripen, які отримає Україна

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 20:15
У ЗСУ з'являться "грифони": на що здатні Gripen, які отримає Україна
Автор: Іван Носальський

Україна має намір купити у Швеції винищувачі Gripen, які називають "шведським грифоном". Ці літаки можуть скласти конкуренцію американським F-16 і не тільки.

Більш детально про шведські Gripen - у матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про Gripen

JAS 39 Gripen - це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Його назва походить від міфічної істоти - грифона, що символізує божественну силу.

Проектування літака почалося у 1979 році, перший політ відбувся 1988-го, а 1997 року Gripen надійшов на озброєння ВПС Швеції. Загалом було вироблено майже 250 машин, а вартість варіюється від 30 до 60 млн доларів залежно від модифікації.

У ЗСУ з'являться &quot;грифони&quot;: на що здатні Gripen, які отримає УкраїнаФото: шведські Gripen можуть з'явитися в України (flickr by SAAB)

Винищувач має аеродинамічну схему "качка": рулі управління створюють підйомну силу на будь-якій швидкості, а трикутне крило компенсує від'ємну підйомну силу на надзвуку. Така конструкція забезпечує високу маневреність, стабільність під час надзвукового польоту і хороші злітно-посадкові характеристики.

Для зменшення пробігу під час посадки передбачено потужні повітряні гальма. Основні системи, включно з двигуном RM12 і радаром PS-05/A, виконані модульно, що полегшує технічне обслуговування і модернізацію.

Потужний турбореактивний двигун з високою двоконтурністю забезпечує максимальну швидкість 2130 км/год і розгін до зльоту за 18 секунд. Спочатку літак мав обмежений набір озброєння, але згодом отримав можливість використовувати більшість європейських і американських авіаційних засобів ураження: бомби, некеровані авіаційні ракети і високоточні ракети для наземних і морських цілей.

Сьогодні існують модернізовані версії Gripen з поліпшеними двигунами, радарами з активною фазованою антенною решіткою і додатковими точками підвіски. Крім Швеції, винищувачі експлуатуються в ПАР, Таїланді, Бразилії, Угорщині та Чехії.

Новітня модифікація Gripen

JAS 39 Gripen E - це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Він являє собою вдосконалену версію попередніх моделей Gripen, пропонуючи поліпшені характеристики і можливості.

У ЗСУ з'являться &quot;грифони&quot;: на що здатні Gripen, які отримає УкраїнаФото: існує кілька модифікацій Gripen (flickr by SAAB)

Основні характеристики Gripen E:

Двигун

Турбореактивний двигун General Electric F414-GE-39E, що забезпечує тягу до 22 000 фунтів із форсажем. Цей двигун пропонує на 25% більше тяги порівняно з попередніми моделями, що покращує маневреність і ефективність літака.

Радар

Активна фазована антенна решітка (AESA) Raven ES-05, що забезпечує високу точність і далекобійність після виявлення цілей.

Системи озброєння

Gripen E оснащений 10 точками підвіски, що дають змогу нести широкий спектр озброєнь, включно з ракетами Meteor, IRIS-T, Taurus, а також різні типи бомб і ракет класу "повітря-земля" і "повітря-повітря".

Авіоніка

Сучасна система управління польотом і сенсорів, що забезпечує високий ступінь інтеграції та автоматизації. Кабіна оснащена багатофункціональними дисплеями і системою управління з використанням голосових команд.

Мобільність і підтримка

Gripen E спроектований для ефективного виконання бойових завдань у різних кліматичних умовах і здатний базуватися на аеродромах з обмеженою інфраструктурою, що робить його універсальним для експлуатації в найрізноманітніших операційних середовищах.

Gripen E вже прийнятий на озброєння ВПС Швеції і використовується в інших країнах, таких як Бразилія і Чехія. Він продовжує розвиватися і модернізуватися, відповідаючи сучасним вимогам до багатоцільових винищувачів.

Gripen для України

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали меморандум про наміри, який передбачає можливість купівлі Україною новітніх винищувачів Gripen.

Згідно з меморандумом, Україна зможе купити до 150 винищувачів Gripen E.

При цьому, як зазначав Зеленський, перші винищувачі Gripen можуть доставити в Україну вже наступного року.

За словами глави української держави, Україна вирішила обрати саме ці літаки для купівлі з кількох причин.

