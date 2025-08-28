ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російська армія вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

Вінницька область , Четвер 28 серпня 2025 07:40
UA EN RU
Російська армія вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

"Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - ідеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Також РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

До цього очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

Також у ніч на 28 серпня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого четверо людей загинули, понад 20 постраждали, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область Електроенергія
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили