В Украине из-за атаки РФ задерживаются поезда, часть пассажиров доставляют автобусами

Воздушная атака по Украине со стороны России вызвала задержки поездов. На двух участках организовано автобусное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина поезда, курсирующие между Киевом и Львовом, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов.

Для пассажиров, которые должны были следовать до станций Винница и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение на участках Шепетовка - Винница и Шепетовка - Хмельницкий.

Для пассажиров, путешествующих в или из Тернополя (поезда №21 и №103), организована пересадка на станции Красное.

Обновлено в 9:50

В УЗ сообщили, что железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине. Поэтому все поезда, следующие в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу будут следовать через Казатин без объезда ранее поврежденного участка.

На одном из участков региона поезда будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры еще продолжается.

Задержки ряда рейсов будут сохраняться, оперативно смотреть их можно здесь.

Задержки движения

Поезда, которые едут из Жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин, прибудут с задержкой минимум на 5 часов. Среди них:

№106 Одесса - Киев,

№74 Перемышль - Харьков,

№22/104 Львов - Харьков / Краматорск.

Ряд поездов "Интерсити+" из Киева будут отправляться с задержкой до 2 часов:

№743 Киев - Львов,

№732 Киев - Запорожье,

№722 Киев - Харьков,

№712 Киев - Краматорск.

Международный поезд №23 Киев - Хелм будет следовать сегодня с задержкой около 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса. "Укрзализныця" работает над тем, чтобы сократить время ожидания на границе и ускорить пограничные процедуры.

Работа вокзалов

Вокзал станции Киев-Пассажирский работает в штатном режиме. Поезда, которые задерживались из-за воздушной тревоги, уже отправляются.

Пассажиры, которые не успели на свои рейсы, смогут воспользоваться билетами на предыдущий поезд для поездки другими рейсами этого направления, сообщили в УЗ.

Движение пригородных поездов

В УЗ сообщили, что движение пригородных поездов из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеского обстрела.

Движение поездов в направлении Гребенки и Яготина будет осуществляться по измененному маршруту. В связи с этим будем курсировать без посадки/высадки пассажиров по остановкам:

Фармацевтическая, Лесничество, депо Дарница.

В частности, речь о поездах №6804 Киев - Гребенка, №6806 Киев - Яготин, №6808 Киев-Волынский - Гребенка.

Поезда, маршрут отправления или прибытия которых по станции Казатин-1 имеют задержки более 2 часов. Работаем над восстановлением движения.

Поезд №6206 Казатин-1 - Фастов-1 отменен в эти сутки.

Также с задержками от 30 минут будут курсировать поезда на участке Буча - Ирпень - Беличи.