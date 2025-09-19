В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли зміниться

Коли запрацюють запроваджені зміни

Громадянам розповіли, що Міністерство розвитку громад і територій України затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.

Уточнюється, що відповідний наказ №1066 повністю відповідає закону України, який запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті (№3378-IX від 05.06.2024 р.).

У Мінрозвитку повідомили також, що наказ набуває чинності з 1 січня 2026 року.

"Оновлення форми квитків - це черговий крок до впровадження єдиного Smart Ticket в Україні: сучасної, прозорої й зручної системи оплати проїзду", - пояснили українцям.

На який транспорт розраховані нові квитки

Правила щодо оновленої форми квитків встановлюють універсальні реквізити квитків для:

міських і приміських автобусних маршрутів;

міжміських і міжнародних автобусних маршрутів;

трамваїв і тролейбусів;

метрополітену.

На який транспорт розраховані нові квитки (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду).

"Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання", - нагадали у Мінрозвитку.

Обов'язкові реквізити для всіх нових квитків

Повідомляється, що всі нові квитки матимуть єдині обов'язкові реквізити:

інформацію про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір - за наявності);

реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);

дату і час відправлення/прибуття або строк дії квитка;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

дані про страховий договір і страховика;

за потреби - QR-код на лицьовому боці квитка.

Обов'язкові реквізити нових квитків (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)

Особливості використання для різного транспорту

У Мінрозвитку розповіли також, що для різних видів транспорту передбачені особливості використання квитка.

Так, для автобусів на міських і приміських маршрутах передбачено, що електронний квиток може надаватись пасажиру після реєстрації - через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок.

Для приміських маршрутів - передбачена видача обов'язкової багажної квитанції (у разі перевезення багажу).

Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.

На міжнародних рейсах передбачено також, що квиток має бути персоналізованим.

"Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім'я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі та інформацію про пересадки (їх місце та тривалість)", - пояснили українцям.

Наголошується, що вимоги до форми квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро) були затверджені вперше.

Уточнюється, що у метрополітені та міському електричному транспорті електронний квиток має бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, email чи особистий кабінет.

При цьому страхові дані дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

Реквізити - однакові як для паперового, так і для електронного квитка (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)