В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменится

Когда заработают введенные изменения

Гражданам рассказали, что Министерство развития общин и территорий Украины утвердило единую форму билетов для всех видов общественного транспорта.

Уточняется, что соответствующий приказ №1066 полностью соответствует закону Украины, который вводит электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте (№3378-IX от 05.06.2024 г.).

В Минразвития сообщили также, что приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

"Обновление формы билетов - это очередной шаг к внедрению единого Smart Ticket в Украине: современной, прозрачной и удобной системы оплаты проезда", - объяснили украинцам.

На какой транспорт рассчитаны новые билеты

Правила насчет обновленной формы билетов устанавливают универсальные реквизиты билетов для:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородних и международных автобусных маршрутов;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

На какой транспорт рассчитаны новые билеты (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)

Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда).

"Оба формата являются равноценными и возможными для использования", - напомнили в Минразвития.

Обязательные реквизиты для всех новых билетов

Сообщается, что все новые билеты будут иметь единые обязательные реквизиты:

информацию о стоимости (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор - при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);

дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);

данные о страховом договоре и страховщике;

при необходимости - QR-код на лицевой стороне билета.

Обязательные реквизиты новых билетов (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)

Особенности использования для разного транспорта

В Минразвития рассказали также, что для различных видов транспорта предусмотрены особенности использования билета.

Так, для автобусов на городских и пригородных маршрутах предусмотрено, что электронный билет может предоставляться пассажиру после регистрации - через дисплей смартфона, QR-код, email или приложение.

Для пригородных маршрутов - предусмотрена выдача обязательной багажной квитанции (в случае перевозки багажа).

Для междугородних автобусов определено, что билет должен содержать полную информацию о рейсе: место пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки.

На международных рейсах предусмотрено также, что билет должен быть персонализированным.

"То есть в нем должны быть указаны фамилия и имя пассажира по паспорту, а также запрет передачи другому лицу и информацию о пересадках (их место и продолжительность)", - объяснили украинцам.

Подчеркивается, что требования к форме билетов на электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро) были утверждены впервые.

Уточняется, что в метрополитене и городском электрическом транспорте электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет.

При этом страховые данные разрешено размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.

Реквизиты - одинаковые как для бумажного, так и для электронного билета (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)