В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменится

В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта. От городских, междугородних и международных автобусов - до троллейбусов, трамваев и метрополитена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Гражданам рассказали, что Министерство развития общин и территорий Украины утвердило единую форму билетов для всех видов общественного транспорта.
Уточняется, что соответствующий приказ №1066 полностью соответствует закону Украины, который вводит электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте (№3378-IX от 05.06.2024 г.).
В Минразвития сообщили также, что приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.
"Обновление формы билетов - это очередной шаг к внедрению единого Smart Ticket в Украине: современной, прозрачной и удобной системы оплаты проезда", - объяснили украинцам.
Правила насчет обновленной формы билетов устанавливают универсальные реквизиты билетов для:
Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда).
"Оба формата являются равноценными и возможными для использования", - напомнили в Минразвития.
Сообщается, что все новые билеты будут иметь единые обязательные реквизиты:
В Минразвития рассказали также, что для различных видов транспорта предусмотрены особенности использования билета.
Так, для автобусов на городских и пригородных маршрутах предусмотрено, что электронный билет может предоставляться пассажиру после регистрации - через дисплей смартфона, QR-код, email или приложение.
Для пригородных маршрутов - предусмотрена выдача обязательной багажной квитанции (в случае перевозки багажа).
Для междугородних автобусов определено, что билет должен содержать полную информацию о рейсе: место пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки.
На международных рейсах предусмотрено также, что билет должен быть персонализированным.
"То есть в нем должны быть указаны фамилия и имя пассажира по паспорту, а также запрет передачи другому лицу и информацию о пересадках (их место и продолжительность)", - объяснили украинцам.
Подчеркивается, что требования к форме билетов на электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро) были утверждены впервые.
Уточняется, что в метрополитене и городском электрическом транспорте электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет.
При этом страховые данные разрешено размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.
