Реєстр маршрутів і чесний сервіс: як цифровізація змінює автобусні перевезення в Україні

Середа 17 вересня 2025 07:30
UA EN RU
Реєстр маршрутів і чесний сервіс: як цифровізація змінює автобусні перевезення в Україні В основі реформи внутрішніх автобусних перевезень - цифровізація та дерегуляція (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Україні продовжують втілювати в життя реформу внутрішніх перевезень автобусами. Було, зокрема, запущено Реєстр міжобласних маршрутів і підготовлено до використання модуль для реєстрації нерегулярних перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

Як в Україні реформують внутрішні автобусні перевезення

Громадянам розповіли, що Мінрозвитку разом із Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) продовжує втілювати реформу внутрішніх перевезень автобусами.

Йдеться про цифрові оновлення у сфері внутрішніх перевезень автомобільним транспортом в Україні.

"В основі всіх змін - цифровізація та дерегуляція організації внутрішніх перевезень у першу чергу для налагодження якісного та стабільного транспортного сполучення", - поділився заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Він пояснив, що планується, зокрема, цифровізація конкурсу на маршрути за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

"Невдовзі планується розпочати внутрішнє тестування нової процедури", - уточнив посадовець.

Крім того, експерти працюють над:

  • впровадженням електронних дозволів на маршрути;
  • спрощенням процедури відкриття нових маршрутів.

"Разом із тим, за короткий час вдалось запустити Реєстр міжобласних маршрутів та підготувати до використання модуль для реєстрації нерегулярних перевезень", - повідомив заступник міністра.

Що міститься у Реєстрі міжобласних автобусних маршрутів

У межах запуску Реєстру міжобласних автобусних маршрутів було створено "єдину базу даних" усіх легальних міжобласних маршрутів (понад 2500 маршрутів).

Українцям пояснили, що в Реєстрі доступна вся ключова інформація, зокрема:

  • назви та номери маршрутів,
  • розклади руху,
  • перевізники, які їх обслуговують.

Чим корисний цифровий модуль для нерегулярних перевезень

Згідно з інформацією Мінрозвитку, вже було зроблене тестування цифрового модуля для нерегулярних перевезень.

Наголошується, що всі внутрішні нерегулярні рейси мають бути зареєстровані в системі з 24 вересня.

"Це допоможе уникати ситуацій, коли регулярні рейси виконуються під виглядом нерегулярних", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що закон визначає: одним і тим самим автобусом можна здійснити не більше 2 рейсів на тиждень за маршрутом.

"У разі порушення - це буде вважатись регулярним маршрутом і передбачає відповідальність", - зауважили у міністерстві.

Отже, завдяки цифровому модулю:

  • перевізники отримують повну картину ринку, включно з маршрутами, які не обслуговуються;
  • пасажири зможуть знайти потрібний рейс за допомогою зручного фільтра;
  • держава отримує централізовану інформацію про всю маршрутну мережу.

"Інформація з Реєстру також відкрита та доступна на порталі відкритих даних data.gov.ua", - додали у Мінрозвитку.

Насамкінець повідомляється, що реформа дозволяє зламати старі схеми та зробити ринок перевезень відкритим і чесним.

"Це означає більше довіри до перевізників та кращий сервіс для людей", - підсумували у відомстві.

Реєстр маршрутів і чесний сервіс: як цифровізація змінює автобусні перевезення в УкраїніРеєстр маршрутів і чесний сервіс: як цифровізація змінює автобусні перевезення в УкраїніПублікація Мінрозвитку (скриншот: facebook.com/Ministry.for.development)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів спростив процедуру отримання в Україні водійських прав однієї з категорій, важливих для розвитку галузі автоперевезень.

Крім того, ми пояснювали, чи можуть перевізника оштрафувати за відсутність туалету в автобусі й що робити пасажирам, якщо в маршрутці чи автобусі немає аптечки.

Читайте також, чому з 10 вересня 2025 року в Україні змінився алгоритм бронювання місця в черзі для перетину кордону та як працює "єдине вікно" для виїзду за кордон водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників.

