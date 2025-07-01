У Львові запустили безлімітний проїзний на весь транспорт: де купити і яка ціна
З нинішнього дня - вівторка, 1 липня - у Львові можна придбати так звані "єдині" місячні проїзні абонементи, які діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях і тролейбусах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради (ЛМР).
Чим особливі місячні проїзні абонементи у Львові
Українцям розповіли, що вже відсьогодні у Львові можна придбати місячні проїзні абонементи:
- загальні;
- студентські.
"Увесь транспорт - за одним абонементом", - уточнили в ЛМР.
Зазначається, що такі проїзні:
- матимуть необмежену кількість поїздок;
- надаватимуть право проїзду в транспорті виключно для їх власників (абонементом зможе користуватися лише власник транспортної картки ЛеоКарт);
- діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях і тролейбусах.
Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило зауважив, що абонемент буде діяти як у комунальному, так і в приватному транспорті, що "наразі є нетиповою практикою для українських міст".
"Окрім фінансових переваг, абонемент зробить користування транспортом значно зручнішим: не потрібно буде щодня думати про поповнення картки чи перевірку балансу", - пояснив він.
Посадовець додав, що "впродовж 30 днів людина зможе без обмежень користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами".
"Це не лише полегшить щоденні поїздки, а й спонукатиме пасажирів частіше обирати громадський транспорт замість власного авто", - вважає Забарило.
Як можна придбати місячні проїзні абонементи
Наразі придбати абонементи можна на транспортні картки ЛеоКарт:
- через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);
- через веб-сайт EasyPay (оплата банківською карткою);
- через 854 термінали EasyPay у Львівській МТГ (оплата готівкою);
- у Центрах туристичної інформації - на площі Ринок, 1 та на площі Двірцевій (оплата банківською карткою).
"Для оплати вартості абонемента кошти з балансу ЛеоКарт не використовуються", - уточнили в ЛМР.
Повідомляється також, що згодом абонементи на проїзд у транспорті міста стануть доступними також і для користувачів додатка LeoCard.
Скільки коштують місячні проїзні абонементи
Згідно з інформацією Львівської міської ради, вартість місячних проїзних абонементів є такою:
- загальних - 900 гривень;
- студентських - 450 гривень.
"Для порівняння: за ці ж кошти пасажир, зможе здійснити: 53 поїздки - оплачуючи карткою ЛеоКарт, 45 - при оплаті банківською карткою та лише 36 - у разі розрахунку готівкою", - наголосили у ЛМР.
Як користуватися загальним і студентським проїзним
Громадянам пояснили, що в цілому:
- абонементом може користуватися лише власник транспортної картки;
- оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна;
- якщо на ЛеоКарт є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки (їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж).
"Важливо для студентів: якщо термін дії студентського профілю ЛеоКарт закінчується раніше, ніж термін абонемента, то він закінчиться тоді, коли й дія студентського профілю", - наголосили у прес-службі міськради.
Для того, щоб використовувати місячний проїзний абонемент у транспорті Львова, пасажиру потрібно:
- під час купівлі - обрати дату активації (абонемент автоматично почне діяти з обраного дня, відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях);
- не забувати, що абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації;
- обов'язково валідувати у салоні транспорту кожну поїздку з абонементом - прикласти картку до валідатора (якщо пасажир їде по колу маршруту через кінцеву, потрібно завалідуватися ще раз, коли транспорт проїхав кінцеву зупинку у зворотному напрямі);
- у разі перевірки - прикласти ту ж картку до термінала контролера.
"Абонемент діє 30 календарних днів. Призупинити або перенести дію активованого проїзного неможливо", - зауважили в ЛМР.
Перевірити термін дії абонемента можна у кілька способів:
- у транспорті - натиснути на валідаторі кнопку "Інформація про квиток" та прикласти ЛеоКарт до зчитувача (на екрані зяявиться інформація про залишок днів дії абонемента);
- у додатку EasyPay - обрати свою ЛеоКарт і переглянути кінцеву дату дії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові вирішили скоригувати вартість проїзду у громадському транспорті. Проте нові тарифи торкнуться не всіх пасажирів.
Тим часом голова асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко пояснив, чому стало дорожче доїхати до Києва деякими маршрутками.
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