В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли зміниться

П'ятниця 19 вересня 2025 10:34
В Україні запустять єдину форму квитків для всіх видів транспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Від міських, міжміських і міжнародних автобусів - до тролейбусів, трамваїв і метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Коли запрацюють запроваджені зміни

Громадянам розповіли, що Міністерство розвитку громад і територій України затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.

Уточнюється, що відповідний наказ №1066 повністю відповідає закону України, який запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті (№3378-IX від 05.06.2024 р.).

У Мінрозвитку повідомили також, що наказ набуває чинності з 1 січня 2026 року.

"Оновлення форми квитків - це черговий крок до впровадження єдиного Smart Ticket в Україні: сучасної, прозорої й зручної системи оплати проїзду", - пояснили українцям.

На який транспорт розраховані нові квитки

Правила щодо оновленої форми квитків встановлюють універсальні реквізити квитків для:

  • міських і приміських автобусних маршрутів;
  • міжміських і міжнародних автобусних маршрутів;
  • трамваїв і тролейбусів;
  • метрополітену.

В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли змінитьсяНа який транспорт розраховані нові квитки (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)

Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду).

"Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання", - нагадали у Мінрозвитку.

Обов'язкові реквізити для всіх нових квитків

Повідомляється, що всі нові квитки матимуть єдині обов'язкові реквізити:

  • інформацію про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір - за наявності);
  • реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
  • дату і час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
  • дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);
  • дані про страховий договір і страховика;
  • за потреби - QR-код на лицьовому боці квитка.

В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли змінитьсяОбов'язкові реквізити нових квитків (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)

Особливості використання для різного транспорту

У Мінрозвитку розповіли також, що для різних видів транспорту передбачені особливості використання квитка.

Так, для автобусів на міських і приміських маршрутах передбачено, що електронний квиток може надаватись пасажиру після реєстрації - через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок.

Для приміських маршрутів - передбачена видача обов'язкової багажної квитанції (у разі перевезення багажу).

Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.

На міжнародних рейсах передбачено також, що квиток має бути персоналізованим.

"Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім'я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі та інформацію про пересадки (їх місце та тривалість)", - пояснили українцям.

Наголошується, що вимоги до форми квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро) були затверджені вперше.

Уточнюється, що у метрополітені та міському електричному транспорті електронний квиток має бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, email чи особистий кабінет.

При цьому страхові дані дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.

В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли змінитьсяРеквізити - однакові як для паперового, так і для електронного квитка (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.

Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.

Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

Читайте також, як цифровізація змінює автобусні перевезення в Україні та чим це важливо для пасажирів.

оплата проїзду Метро Тролейбус Автобуси Квитки Пасажири
Новини
