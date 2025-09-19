В Україні буде єдина форма квитків для всіх видів транспорту: що і коли зміниться
В Україні затвердили єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Від міських, міжміських і міжнародних автобусів - до тролейбусів, трамваїв і метрополітену.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.
Коли запрацюють запроваджені зміни
Громадянам розповіли, що Міністерство розвитку громад і територій України затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту.
Уточнюється, що відповідний наказ №1066 повністю відповідає закону України, який запроваджує електронний квиток на автомобільному та міському електричному транспорті (№3378-IX від 05.06.2024 р.).
У Мінрозвитку повідомили також, що наказ набуває чинності з 1 січня 2026 року.
"Оновлення форми квитків - це черговий крок до впровадження єдиного Smart Ticket в Україні: сучасної, прозорої й зручної системи оплати проїзду", - пояснили українцям.
На який транспорт розраховані нові квитки
Правила щодо оновленої форми квитків встановлюють універсальні реквізити квитків для:
- міських і приміських автобусних маршрутів;
- міжміських і міжнародних автобусних маршрутів;
- трамваїв і тролейбусів;
- метрополітену.
На який транспорт розраховані нові квитки (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)
Реквізити стосуються як паперового, так і електронного квитка (йдеться про квиток, оформлений за допомогою Автоматизованої системи обліку проїзду).
"Обидва формати є рівноцінними та можливими для використання", - нагадали у Мінрозвитку.
Обов'язкові реквізити для всіх нових квитків
Повідомляється, що всі нові квитки матимуть єдині обов'язкові реквізити:
- інформацію про вартість (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір - за наявності);
- реєстраційний номер (серійний, фіскальний чи унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
- дату і час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
- дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);
- дані про страховий договір і страховика;
- за потреби - QR-код на лицьовому боці квитка.
Обов'язкові реквізити нових квитків (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)
Особливості використання для різного транспорту
У Мінрозвитку розповіли також, що для різних видів транспорту передбачені особливості використання квитка.
Так, для автобусів на міських і приміських маршрутах передбачено, що електронний квиток може надаватись пасажиру після реєстрації - через дисплей смартфона, QR-код, email чи застосунок.
Для приміських маршрутів - передбачена видача обов'язкової багажної квитанції (у разі перевезення багажу).
Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки.
На міжнародних рейсах передбачено також, що квиток має бути персоналізованим.
"Тобто у ньому мають бути зазначені прізвище та ім'я пасажира за паспортом, а також заборона передачі іншій особі та інформацію про пересадки (їх місце та тривалість)", - пояснили українцям.
Наголошується, що вимоги до форми квитків на електротранспорт (трамвай, тролейбус, метро) були затверджені вперше.
Уточнюється, що у метрополітені та міському електричному транспорті електронний квиток має бути доступним через QR-код, мобільний застосунок, email чи особистий кабінет.
При цьому страхові дані дозволено розміщувати як на лицьовому, так і на зворотному боці квитка.
Реквізити - однакові як для паперового, так і для електронного квитка (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.development)
