ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменится

Пятница 19 сентября 2025 10:34
UA EN RU
В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменится В Украине запустят единую форму билетов для всех видов транспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта. От городских, междугородних и международных автобусов - до троллейбусов, трамваев и метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Когда заработают введенные изменения

Гражданам рассказали, что Министерство развития общин и территорий Украины утвердило единую форму билетов для всех видов общественного транспорта.

Уточняется, что соответствующий приказ №1066 полностью соответствует закону Украины, который вводит электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте (№3378-IX от 05.06.2024 г.).

В Минразвития сообщили также, что приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

"Обновление формы билетов - это очередной шаг к внедрению единого Smart Ticket в Украине: современной, прозрачной и удобной системы оплаты проезда", - объяснили украинцам.

На какой транспорт рассчитаны новые билеты

Правила насчет обновленной формы билетов устанавливают универсальные реквизиты билетов для:

  • городских и пригородных автобусных маршрутов;
  • междугородних и международных автобусных маршрутов;
  • трамваев и троллейбусов;
  • метрополитена.

В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменитсяНа какой транспорт рассчитаны новые билеты (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)

Реквизиты касаются как бумажного, так и электронного билета (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда).

"Оба формата являются равноценными и возможными для использования", - напомнили в Минразвития.

Обязательные реквизиты для всех новых билетов

Сообщается, что все новые билеты будут иметь единые обязательные реквизиты:

  • информацию о стоимости (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор - при наличии);
  • регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);
  • дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;
  • данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);
  • данные о страховом договоре и страховщике;
  • при необходимости - QR-код на лицевой стороне билета.

В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменитсяОбязательные реквизиты новых билетов (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)

Особенности использования для разного транспорта

В Минразвития рассказали также, что для различных видов транспорта предусмотрены особенности использования билета.

Так, для автобусов на городских и пригородных маршрутах предусмотрено, что электронный билет может предоставляться пассажиру после регистрации - через дисплей смартфона, QR-код, email или приложение.

Для пригородных маршрутов - предусмотрена выдача обязательной багажной квитанции (в случае перевозки багажа).

Для междугородних автобусов определено, что билет должен содержать полную информацию о рейсе: место пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки.

На международных рейсах предусмотрено также, что билет должен быть персонализированным.

"То есть в нем должны быть указаны фамилия и имя пассажира по паспорту, а также запрет передачи другому лицу и информацию о пересадках (их место и продолжительность)", - объяснили украинцам.

Подчеркивается, что требования к форме билетов на электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро) были утверждены впервые.

Уточняется, что в метрополитене и городском электрическом транспорте электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет.

При этом страховые данные разрешено размещать как на лицевой, так и на обратной стороне билета.

В Украине будет единая форма билетов для всех видов транспорта: что и когда изменитсяРеквизиты - одинаковые как для бумажного, так и для электронного билета (инфографика: facebook.com/Ministry.for.development)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве подорожали транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте.

Тем временем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.

Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

Читайте также, как цифровизация меняет автобусные перевозки в Украине и чем это важно для пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
оплата проїзду Метро Тролейбус Автобусы Билеты Пассажиры
Новости
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город