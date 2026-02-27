Україні бракує протибалістичних ракет: Федоров анонсував кроки для посилення ППО

Україна обговорює створення спільних консорціумів з партнерами, щоб пришвидшити виробництво протибалістичних ракет. Українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю.
Як передає РБК-Україна, міністр оборони України Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міноборони.
"Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", - сказав Федоров.
Федоров зробив заяву щодо виробництва протибалістичних ракет (інфографіка: РБК-Україна)
За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти протибалістичні комплекси та ракети.
"Нам потрібен окремий проєкт на це - там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна закликає європейські країни об’єднати технологічні зусилля для створення нових засобів протидії балістичним ракетам.
Також начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповідав, що російські масовані атаки по Україні часто поєднують одразу кілька типів повітряних загроз. Зокрема, балістичні й крилаті ракети, а також ударні дрони.
За його словами, за таких умов навіть сучасні системи ППО працюють на межі можливостей.
Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що більша частина території України залишається без систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети.