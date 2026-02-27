Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО

"Нам критически не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом и по созданию совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты", - сказал Федоров.

Федоров сделал заявление относительно производства противобаллистических ракет (инфографика: РБК-Украина)

По его словам, у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.

"Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", - добавил министр.