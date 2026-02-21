Україна має ініціативи проти балістики: Федоров пропонує ЄС союз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Ці кошти мають працювати на досягнення головної мети - успішного завершення війни для України", - підсумував міністр.

Крім оборонних питань, міністр анонсував нові кроки щодо обмеження доходів агресора . Зокрема, йдеться про заходи проти російського "тіньового флоту", які Україна готує спільно з ЄС.

"Швидка реалізація домовленостей протягом годин - це приклад того, як ми маємо працювати", - підкреслив Федоров.

Федоров висловив вдячність партнерам, зокрема Борису Пісторіусу, за оперативність у постачанні озброєння за результатами останніх домовленостей .

За його словами, окрему увагу приділили програмі PURL, яка дозволяє Україні стабільно отримувати ракети PAC-3 для комплексів Patriot.

Він зазначив, що Україна вже розробляє власні рішення, але потребує глибшої кооперації з Європою .

Під час відеоконференції з міністрами оборони групи E5 (Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія) Михайло Федоров закликав до термінового розширення виробничих ліній.

"Рамштайн" стане довгостроковим

Нагадаємо, Україна наразі працює над реформою формату "Рамштайн", щоб зробити оборонну підтримку партнерів більш прогнозованою та довгостроковою.

Крім того, за результатами останніх зустрічей, Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших пакетів допомоги, який включає критично важливі засоби для посилення фронту та захисту неба.

Також повідомлялося, що українські підрозділи безпілотної ППО у січні встановили рекорд за кількістю збитих цілей, що підкреслює ефективність впровадження нових технологічних рішень у боротьбі з повітряними атаками РФ.