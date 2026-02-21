Україна має ініціативи проти балістики: Федоров пропонує ЄС союз
Україна закликає європейські країни об’єднати технологічні зусилля для створення нових засобів протидії балістичним ракетам
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Читайте також: Підрозділи безпілотної ППО в січні встановили рекорд по збитих "Шахедах", - Федоров
Спільна відповідь на балістичні загрози
Під час відеоконференції з міністрами оборони групи E5 (Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія) Михайло Федоров закликав до термінового розширення виробничих ліній.
Він зазначив, що Україна вже розробляє власні рішення, але потребує глибшої кооперації з Європою.
"Європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими", - наголосив очільник Міноборони.
Фото: відеоконференція з міністрами оборони групи E5 (mod.gov.ua)
Ракети для Patriot та швидкість рішень
За його словами, окрему увагу приділили програмі PURL, яка дозволяє Україні стабільно отримувати ракети PAC-3 для комплексів Patriot.
Федоров висловив вдячність партнерам, зокрема Борису Пісторіусу, за оперативність у постачанні озброєння за результатами останніх домовленостей.
"Швидка реалізація домовленостей протягом годин - це приклад того, як ми маємо працювати", - підкреслив Федоров.
Економічний тиск та фінанси
Крім оборонних питань, міністр анонсував нові кроки щодо обмеження доходів агресора. Зокрема, йдеться про заходи проти російського "тіньового флоту", які Україна готує спільно з ЄС.
Також Федоров наголосив на ефективному використанні європейських кредитів.
"Ці кошти мають працювати на досягнення головної мети - успішного завершення війни для України", - підсумував міністр.
"Рамштайн" стане довгостроковим
Нагадаємо, Україна наразі працює над реформою формату "Рамштайн", щоб зробити оборонну підтримку партнерів більш прогнозованою та довгостроковою.
Крім того, за результатами останніх зустрічей, Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших пакетів допомоги, який включає критично важливі засоби для посилення фронту та захисту неба.
Також повідомлялося, що українські підрозділи безпілотної ППО у січні встановили рекорд за кількістю збитих цілей, що підкреслює ефективність впровадження нових технологічних рішень у боротьбі з повітряними атаками РФ.