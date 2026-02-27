ua en ru
Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО

Пятница 27 февраля 2026 11:03
Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Украина обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие.

Как передает РБК-Украина, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

"Нам критически не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили с президентом и по созданию совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты", - сказал Федоров.

Украине не хватает противобаллистических ракет: Федоров анонсировал шаги для усиления ПВО

Федоров сделал заявление относительно производства противобаллистических ракет (инфографика: РБК-Украина)

По его словам, у Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты.

"Нам нужен отдельный проект на это - там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", - добавил министр.

Противодействие российской баллистике

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина призывает европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам.

Также начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказывал, что российские массированные атаки по Украине часто сочетают сразу несколько типов воздушных угроз. В частности, баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

По его словам, при таких условиях даже современные системы ПВО работают на пределе возможностей.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

