В Україні батьки змінили ставлення до вакцинації дітей: що показало дослідження МОЗ

Довіра до вакцинації в Україні зростає: понад 80% батьків та опікунів позитивно ставляться до щеплень. Такі дані показало опитування ЮНІСЕФ, проведене разом із МОЗ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Напередодні змін до Національного календаря щеплень, які набули чинності з січня 2026 року, МОЗ спільно з GAVI та ЮНІСЕФ провели репрезентативне дослідження ставлення батьків та опікунів до вакцинації.
У рамках дослідження опитали батьків та опікунів дітей (2001 особу), для яких актуальні зміни календаря щеплень. Результати показують, що українські батьки та опікуни все частіше обирають науково обґрунтовані рішення для захисту здоров’я дітей.
"Зростання довіри до вакцинації свідчить про те, що батьки усвідомлюють важливість захисту здоров’я дітей та довіряють науковим рекомендаціям", - зазначають у МОЗ.
82% опікунів позитивно ставляться до вакцинації (у 2023 році цей показник становив 67%). 85% опитаних переконані, що щеплення дієві та безпечні (порівняно з 78% у 2023 році).
З 1 січня 2026 року у календар щеплень додадуть вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12-13 років.
Опитування показало: 79% батьків та опікунів знають про ВПЛ, проте не всі розуміють зв’язок вірусу з онкологічними захворюваннями. Основним мотиватором для вакцинації є профілактика онкології.
"Для багатьох батьків соціальні мережі залишаються головним джерелом інформації, але більшість все ж довіряє медичним працівникам", - додають у МОЗ.
Дослідження показало, що дві третини опікунів довіряють рекомендаціям лікарів щодо вакцинації.
МОЗ нагадує, що батькам та опікунам варто заздалегідь записати дитину на прийом до сімейного лікаря.
Лікар допоможе:
Більше інформації про оновлений календар щеплень та вакцинацію проти ВПЛ доступно на сайті МОЗ.
Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Ключова зміна - другу дозу комплексної вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) дітям робитимуть у 4 роки, а не в 6.
Раніше ми писали про те, що з БЦЖ з 2026 року робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувається зараз. Ще одна важлива зміна стосується дітей, які не були вакциновані в пологовому будинку. Відтепер БЦЖ можна вводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя (за відсутності контакту з хворим на туберкульоз).