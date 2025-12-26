ua en ru
Дітей вакцинуватимуть проти кору раніше: МОЗ змінює календар щеплень через спалах хвороби

П'ятниця 26 грудня 2025 11:00
Дітей вакцинуватимуть проти кору раніше: МОЗ змінює календар щеплень через спалах хвороби З 2026 року проти КПК щеплюватимуть по-новому (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Ключова зміна - другу дозу комплексної вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) дітям робитимуть у 4 роки, а не в 6.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Чому вакцину перенесли на 4 роки

За словами дитячого інфекціоніста, кандидата медичних наук, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, вік 6 років ніколи не був жорсткою вимогою для введення другої дози КПК.

"Різні країни мають різний вік для введення другої дози КПК. Це залежить від епідемічної ситуації та "вакцинальних традицій". Вік 6 років не є сакральним чи обов’язковим", - пояснює експерт.

В Україні рішення ухвалили через зростання захворюваності на кір серед дошкільнят.

"З огляду на поширення кору серед дітей передшкільного віку ми зсуваємо другу дозу КПК на 4 роки, щоб забезпечити захист уже в дитсадку", - каже Лапій.

Станом на вересень 2025 року, в Україні зафіксували 1146 випадків кору.

Як вакцинуватимуть дітей 5-6 років

Перехідний період у 2026 році дозволить вакцинувати дітей без ризику дефіциту препаратів.

"Вакцини достатньо. Діти віком 5 років зможуть отримати другу дозу КПК за бажанням батьків. Водночас медики цілеспрямовано запрошуватимуть на щеплення дітей 4 та 6 років", - зазначає фахівець.

На зображенні може бути: текст «КАЛЕнДАР ЩЕПЛЕНЬ 2026 Blg MIHICTEPCTBO ОХОРОнИ ЗДОРОВ'Я УКРАЙНИ ПИТАННЯ Як 2026 роци вакцинуватимуть дтей BİKOM 5 та a 6 рокив? ВИДПОВДЬ Вакцини достатньо для BCİX. Д.ти 4 T ra 6 6 poKiB отримають запрошення в.д Л.кар.в на планове щеплення, a ДίтИ В.КОМ 5 poKiB зможуть отримати щеплення безоплатно за зверненням батьк.в»В Україні вистачить доз вакцини для усіх дітей (ілюстрація МОЗ)

Як бути з вакцинацією за кордоном

Якщо дитина отримала другу дозу КПК за кордоном - повторне щеплення не потрібне.

"Якщо друга доза введена відповідно до календаря іншої країни і дотримано мінімальний інтервал між дозами, курс вважається завершеним", - пояснює Лапій.

Якщо ж дитина вакцинувалася моновакцинами - в Україні дозволено додатково ввести КПК.

"Безпечно вакцинуватися КПК навіть якщо дитина вже перехворіла на одну чи дві з цих хвороб", - наголошує лікар.

Чи безпечно вакцинувати немовлят

Вакцинація можлива навіть для дітей віком від 6 місяців - у разі спалаху кору або перед поїздкою за кордон.

"Введення КПК дітям до 1 року є безпечним. Доза до 11 місяців вважається "нульовою", а з 11 до 12 місяців - зараховується як перша", - уточнює експерт.

Звернення до батьків

Федір Лапій наголошує: вакцинація - це питання відповідальності за життя дитини.

"Я вакциную своїх дітей, бо я їх люблю. Бо не хочу, щоб вони хворіли, мали ускладнення чи потрапляли в лікарню, якщо цього можна уникнути. Кір - тяжка інфекція. Під час спалаху 2017-2019 років ми мали летальні наслідки серед до того здорових дітей. Кожна дитина має право на захист. Держава надає його безоплатно - скористайтеся ним", - додає Лапій.

Читайте також про те, що БЦЖ з 2026 року робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувається зараз. Ще одна важлива зміна стосується дітей, які не були вакциновані в пологовому будинку. Відтепер БЦЖ можна вводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя (за відсутності контакту з хворим на туберкульоз).

Раніше ми писали про те, що з 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться вакцинація проти вірусу папіломи людини - ВПЛ. Безкоштовне щеплення зможуть отримати дівчатка у віці 12-13 років.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Вакцина Мінстерство охорони здоров'я України Здоров'я
