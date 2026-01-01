В Украине родители изменили отношение к вакцинации детей: что показало исследование Минздрава

Доверие к вакцинации в Украине растет: более 80% родителей и опекунов положительно относятся к прививкам. Такие данные показал опрос ЮНИСЕФ, проведенный совместно с Минздравом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Накануне изменений в Национальный календарь прививок, которые вступили в силу с января 2026 года, Минздрав совместно с GAVI и ЮНИСЕФ провели репрезентативное исследование отношения родителей и опекунов к вакцинации.
В рамках исследования опросили родителей и опекунов детей (2001 человека), для которых актуальны изменения календаря прививок. Результаты показывают, что украинские родители и опекуны все чаще выбирают научно обоснованные решения для защиты здоровья детей.
"Рост доверия к вакцинации свидетельствует о том, что родители осознают важность защиты здоровья детей и доверяют научным рекомендациям", - отмечают в Минздраве.
82% опекунов положительно относятся к вакцинации (в 2023 году этот показатель составлял 67%). 85% опрошенных убеждены, что прививки действенны и безопасны (по сравнению с 78% в 2023 году).
С 1 января 2026 года в календарь прививок добавят вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек 12-13 лет.
Опрос показал: 79% родителей и опекунов знают о ВПЧ, однако не все понимают связь вируса с онкологическими заболеваниями. Основным мотиватором для вакцинации является профилактика онкологии.
"Для многих родителей социальные сети остаются главным источником информации, но большинство все же доверяет медицинским работникам", - добавляют в Минздраве.
Исследование показало, что две трети опекунов доверяют рекомендациям врачей по вакцинации.
Минздрав напоминает, что родителям и опекунам стоит заранее записать ребенка на прием к семейному врачу.
Врач поможет:
Больше информации об обновленном календаре прививок и вакцинации против ВПЧ доступно на сайте Минздрава.
Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Ключевое изменение - вторую дозу комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) детям будут делать в 4 года, а не в 6.
Ранее мы писали о том, что с БЦЖ с 2026 года будут делать уже через 24 часа после рождения, а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас. Еще одно важное изменение касается детей, которые не были вакцинированы в роддоме. Отныне БЦЖ можно вводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни (при отсутствии контакта с больным туберкулезом).