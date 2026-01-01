В Україні батьки змінили ставлення до вакцинації дітей: що показало дослідження МОЗ

Довіра до вакцинації в Україні зростає: понад 80% батьків та опікунів позитивно ставляться до щеплень. Такі дані показало опитування ЮНІСЕФ, проведене разом із МОЗ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook .

Опитування показало високий рівень довіри

Напередодні змін до Національного календаря щеплень, які набули чинності з січня 2026 року, МОЗ спільно з GAVI та ЮНІСЕФ провели репрезентативне дослідження ставлення батьків та опікунів до вакцинації.

У рамках дослідження опитали батьків та опікунів дітей (2001 особу), для яких актуальні зміни календаря щеплень. Результати показують, що українські батьки та опікуни все частіше обирають науково обґрунтовані рішення для захисту здоров’я дітей.

"Зростання довіри до вакцинації свідчить про те, що батьки усвідомлюють важливість захисту здоров’я дітей та довіряють науковим рекомендаціям", - зазначають у МОЗ.

82% опікунів позитивно ставляться до вакцинації (у 2023 році цей показник становив 67%). 85% опитаних переконані, що щеплення дієві та безпечні (порівняно з 78% у 2023 році).

Вакцинація від ВПЛ: новий напрямок у календарі

З 1 січня 2026 року у календар щеплень додадуть вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12-13 років.

Опитування показало: 79% батьків та опікунів знають про ВПЛ, проте не всі розуміють зв’язок вірусу з онкологічними захворюваннями. Основним мотиватором для вакцинації є профілактика онкології.

"Для багатьох батьків соціальні мережі залишаються головним джерелом інформації, але більшість все ж довіряє медичним працівникам", - додають у МОЗ.

Дослідження показало, що дві третини опікунів довіряють рекомендаціям лікарів щодо вакцинації.

Як підготуватися до змін у календарі щеплень

МОЗ нагадує, що батькам та опікунам варто заздалегідь записати дитину на прийом до сімейного лікаря.

Лікар допоможе:

перевірити наявні щеплення;

спланувати наступні;

скласти індивідуальний графік у разі пропусків.

Більше інформації про оновлений календар щеплень та вакцинацію проти ВПЛ доступно на сайті МОЗ.

