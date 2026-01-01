В Украине родители изменили отношение к вакцинации детей: что показало исследование Минздрава

Доверие к вакцинации в Украине растет: более 80% родителей и опекунов положительно относятся к прививкам. Такие данные показал опрос ЮНИСЕФ, проведенный совместно с Минздравом.

Опрос показал высокий уровень доверия

Накануне изменений в Национальный календарь прививок, которые вступили в силу с января 2026 года, Минздрав совместно с GAVI и ЮНИСЕФ провели репрезентативное исследование отношения родителей и опекунов к вакцинации.

В рамках исследования опросили родителей и опекунов детей (2001 человека), для которых актуальны изменения календаря прививок. Результаты показывают, что украинские родители и опекуны все чаще выбирают научно обоснованные решения для защиты здоровья детей.

"Рост доверия к вакцинации свидетельствует о том, что родители осознают важность защиты здоровья детей и доверяют научным рекомендациям", - отмечают в Минздраве.

82% опекунов положительно относятся к вакцинации (в 2023 году этот показатель составлял 67%). 85% опрошенных убеждены, что прививки действенны и безопасны (по сравнению с 78% в 2023 году).

Вакцинация от ВПЧ: новое направление в календаре

С 1 января 2026 года в календарь прививок добавят вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек 12-13 лет.

Опрос показал: 79% родителей и опекунов знают о ВПЧ, однако не все понимают связь вируса с онкологическими заболеваниями. Основным мотиватором для вакцинации является профилактика онкологии.

"Для многих родителей социальные сети остаются главным источником информации, но большинство все же доверяет медицинским работникам", - добавляют в Минздраве.

Исследование показало, что две трети опекунов доверяют рекомендациям врачей по вакцинации.

Как подготовиться к изменениям в календаре прививок

Минздрав напоминает, что родителям и опекунам стоит заранее записать ребенка на прием к семейному врачу.

Врач поможет:

проверить имеющиеся прививки;

спланировать следующие;

составить индивидуальный график в случае пропусков.

Больше информации об обновленном календаре прививок и вакцинации против ВПЧ доступно на сайте Минздрава.

