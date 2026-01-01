ua en ru
В Украине родители изменили отношение к вакцинации детей: что показало исследование Минздрава

Четверг 01 января 2026 16:32
В Украине родители изменили отношение к вакцинации детей: что показало исследование Минздрава Как родители в Украине относятся к вакцинации (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Доверие к вакцинации в Украине растет: более 80% родителей и опекунов положительно относятся к прививкам. Такие данные показал опрос ЮНИСЕФ, проведенный совместно с Минздравом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Опрос показал высокий уровень доверия

Накануне изменений в Национальный календарь прививок, которые вступили в силу с января 2026 года, Минздрав совместно с GAVI и ЮНИСЕФ провели репрезентативное исследование отношения родителей и опекунов к вакцинации.

В рамках исследования опросили родителей и опекунов детей (2001 человека), для которых актуальны изменения календаря прививок. Результаты показывают, что украинские родители и опекуны все чаще выбирают научно обоснованные решения для защиты здоровья детей.

"Рост доверия к вакцинации свидетельствует о том, что родители осознают важность защиты здоровья детей и доверяют научным рекомендациям", - отмечают в Минздраве.

82% опекунов положительно относятся к вакцинации (в 2023 году этот показатель составлял 67%). 85% опрошенных убеждены, что прививки действенны и безопасны (по сравнению с 78% в 2023 году).

На зображенні може бути: одна або кілька осіб та текст «ПОЗИТИвне СТАВЛЕННЯ ПозитиВнеставленядовакцинаци до ВАКЦИНАЦИЙ 202 67% 202 82% ЦЕПЛЕННЯ ЩЕПЛЕННЯ ВВАЖАютЬ ЕФЕКТИВНИМ TA безПЕЧнИМ 2012 72% 201 85% Бльшисть батькив та оп.куН.в стверджують, що ÄXHİ ДίтИ отримують регулярни рутинн. щеплення.»Результаты исследования (инфографика Минздрава/Facebook)

Вакцинация от ВПЧ: новое направление в календаре

С 1 января 2026 года в календарь прививок добавят вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек 12-13 лет.

Опрос показал: 79% родителей и опекунов знают о ВПЧ, однако не все понимают связь вируса с онкологическими заболеваниями. Основным мотиватором для вакцинации является профилактика онкологии.

"Для многих родителей социальные сети остаются главным источником информации, но большинство все же доверяет медицинским работникам", - добавляют в Минздраве.

Исследование показало, что две трети опекунов доверяют рекомендациям врачей по вакцинации.

На зображенні може бути: лікарня та текст «C 50 1 通川 やげ 79% батькив та оп.кун.в чулипро чули про ирус папиломи людини (ВПЛ) 54% НЕ знають про .снування вакцини проти впл.»Результаты исследования (инфографика Минздрава/Facebook)

Как подготовиться к изменениям в календаре прививок

Минздрав напоминает, что родителям и опекунам стоит заранее записать ребенка на прием к семейному врачу.

Врач поможет:

  • проверить имеющиеся прививки;
  • спланировать следующие;
  • составить индивидуальный график в случае пропусков.

Больше информации об обновленном календаре прививок и вакцинации против ВПЧ доступно на сайте Минздрава.

На зображенні може бути: водонагрівач та текст «超太語 010 い日 E81 302al YATL ก T В.дпов.дно до даних ВО03, 99% випадк.в раку шийки матки спричинен. саме вПл-інфекцίею. Came можлив.стЬ захистити дитину в.д онкологИ спонукае батькив до вакцинацЁ 63% батьк.в та оп.куН.в розглядають вакцинацίю саме яК профолактику раку 32% батькив та onikyHiB HIB- яК захист в.д килькох онкологίчних захворювань»Результаты исследования (инфографика Минздрава/Facebook)

Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Ключевое изменение - вторую дозу комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) детям будут делать в 4 года, а не в 6.

Ранее мы писали о том, что с БЦЖ с 2026 года будут делать уже через 24 часа после рождения, а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас. Еще одно важное изменение касается детей, которые не были вакцинированы в роддоме. Отныне БЦЖ можно вводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни (при отсутствии контакта с больным туберкулезом).

