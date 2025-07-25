В Україні активізувались мокреці: 4 ефективні способи захисту від комах

В Україні вже зафіксовані випадки укусів мокреців, які можуть спричинити сильну алергічну реакцію. Також при контакті з кров’ю комаха може заразити людину вірусами.

РБК-Україна повідомляє про ефективні способи захисту від мокреці, які допоможуть вберегти здоров'я.

З чим пов'язане стрімке розмноження комах

Мокреці розміром всього 1-3 мм, вони здатні завдавати значного дискомфорту своїми укусами. Відомо понад 4 тисячі їх видів.

Стрімке розмноження пов’язано з такими факторами, як висока температура та вологість. Зараз температура повітря досягає високих позначок, що сприяє розмноженню комах.

Щорічне масове розмноження пов’язане з водою, стоячою і проточною, із заболоченими місцями та з високим рівнем ґрунтових вод. Вогнища масового розмноження трапляються в більшості випадків у неосвоєних або мало освоєних місцях.

На Дніпропетровщині місцеві жителі вже фіксують укуси комах. Люди повідомляють про сильний свербіж, набряки та навіть симптоми, схожі на алергічні реакції.

Мокреці (фото: wikipedia.org)

Чим небезпечні

Слина комах дуже токсична, особливо при масовому нападі. Ці комахи становлять загрозу як для людей, так і для тварин.

У слині містяться токсини та ферменти, які спричиняють сильні алергічні реакції - свербіж, набряки, внутрішньошкірні крововиливи, а також можливі серйозні ускладнення, включно з анафілактичним шоком.

Крім того, вони можуть бути переносниками інфекційних захворювань - онхоцеркозу, туляремії, сибірки та гельмінтів.

Як захиститись

Хімічні репеленти

Це своєрідні засоби для відлякування. Спосіб застосування та тривалість дії різний у кожного виробника та залежить від компонентів препарату.

Натуральні засоби

Сюди відносяться ефірні олії - гвоздичного, лавандового, анісового та евкаліптового.

Їх змішують із дитячим кремом або олією та натирають відкриті частини тіла. Зазвичай такий захист триває не довше 2-х годин, тому часто необхідно поновлювати.

Цупкий одяг

Під час прогулянки в парку чи лісу бажано вдягати одяг із цупкої тканини, який буде захищати від укусів і не допускатиме їх проникнення.

Найкраще залишати найменше відкритих частин тіла.

Сітки на вікнах

Для захисту житлових приміщень від зальоту кровопивець традиційно застосовують засітчування вікон, дверей. Також в домі можна використовувати фумігатори.