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В Україні активізувались мокреці: 4 ефективні способи захисту від комах

, П'ятниця 25 липня 2025 12:00
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В Україні активізувались мокреці: 4 ефективні способи захисту від комах Ефективні споосби захисту від мокреці (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вже зафіксовані випадки укусів мокреців, які можуть спричинити сильну алергічну реакцію. Також при контакті з кров’ю комаха може заразити людину вірусами.

РБК-Україна повідомляє про ефективні способи захисту від мокреці, які допоможуть вберегти здоров'я.

З чим пов'язане стрімке розмноження комах

Мокреці розміром всього 1-3 мм, вони здатні завдавати значного дискомфорту своїми укусами. Відомо понад 4 тисячі їх видів.

Стрімке розмноження пов’язано з такими факторами, як висока температура та вологість. Зараз температура повітря досягає високих позначок, що сприяє розмноженню комах.

Щорічне масове розмноження пов’язане з водою, стоячою і проточною, із заболоченими місцями та з високим рівнем ґрунтових вод. Вогнища масового розмноження трапляються в більшості випадків у неосвоєних або мало освоєних місцях.

На Дніпропетровщині місцеві жителі вже фіксують укуси комах. Люди повідомляють про сильний свербіж, набряки та навіть симптоми, схожі на алергічні реакції.

В Україні активізувались мокреці: 4 ефективні способи захисту від комах

Мокреці (фото: wikipedia.org)

Чим небезпечні

Слина комах дуже токсична, особливо при масовому нападі. Ці комахи становлять загрозу як для людей, так і для тварин.

У слині містяться токсини та ферменти, які спричиняють сильні алергічні реакції - свербіж, набряки, внутрішньошкірні крововиливи, а також можливі серйозні ускладнення, включно з анафілактичним шоком.

Крім того, вони можуть бути переносниками інфекційних захворювань - онхоцеркозу, туляремії, сибірки та гельмінтів.

Як захиститись

Хімічні репеленти

Це своєрідні засоби для відлякування. Спосіб застосування та тривалість дії різний у кожного виробника та залежить від компонентів препарату.

Натуральні засоби

Сюди відносяться ефірні олії - гвоздичного, лавандового, анісового та евкаліптового.

Їх змішують із дитячим кремом або олією та натирають відкриті частини тіла. Зазвичай такий захист триває не довше 2-х годин, тому часто необхідно поновлювати.

Цупкий одяг

Під час прогулянки в парку чи лісу бажано вдягати одяг із цупкої тканини, який буде захищати від укусів і не допускатиме їх проникнення.

Найкраще залишати найменше відкритих частин тіла.

Сітки на вікнах

Для захисту житлових приміщень від зальоту кровопивець традиційно застосовують засітчування вікон, дверей. Також в домі можна використовувати фумігатори.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Донецького центру контролю та профілактики хвороб та Wikipedia.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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