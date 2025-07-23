Сарана атакує Запоріжжя. Що буде з врожаєм і чи є загроза для інших регіонів
Цьогорічна спека та тривала відсутність опадів створили сприятливі умови для активного розвитку саранових. Один із перших спалахів зафіксовано на території Кушугумської громади поблизу Запоріжжя.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у Facebook.
Сарана заполонила Запоріжжя
Фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області проводять постійний моніторинг територій із відбором зразків на наявність особливо небезпечних шкідників.
"Упродовж 19-20 липня 2025 року зафіксовано масову міграцію скупчень сарани перелітної по всій плавневій зоні Кушугумської територіальної громади, а також у Комунарському районі міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Через стрімке й непередбачуване переміщення сарани на території Комунарського району ввели особливий режим захисту рослин. Під захист потрапила площа у 6110 гектарів.
Шкідник уже охопив близько 2991,6 га в області, станом на 22 липня 2025 року. Найбільше уражень зафіксовано в рекреаційних зонах, на землях несільськогосподарського призначення, а також уздовж берегів річки Дніпро.
Жителі Запоріжжя масово скаржаться на сарану, останніми днями шкідників стало так багато, що вони почали залітати у квартири.
Жителі Запоріжжя скаржаться на сарану (скриншот)
Чим небезпечна сарана і що буде з врожаєм
Сарана поїдає практично всі зелені культури, однак найбільше уражає злаки - кукурудзу, просо, пшеницю. За масового розповсюдження комахи здатні долати до 300 км за добу на висоті до 600 метрів. Тисяча особин сарани на квадратному метрі знищує до 30 кг рослинності.
У Держпродспоживслужбі закликають аграріїв та місцевих мешканців не зволікати: при виявленні шкідника необхідно одразу звертатися до фітосанітарних інспекторів.
У зонах ризику особливу увагу слід приділяти необробленим ділянкам, багаторічним травам та пасовищам поблизу сільськогосподарських культур. За фаховими рекомендаціями, заходи боротьби з сараною потрібно розпочинати, коли виявляють 2-5 личинок стадних видів або 10-15 не стадних на квадратному метрі.
За попередніми оцінками Держпродспоживслужби, втрати врожаю у регіоні можуть становити від 25 до 100%.
Додамо, що стаття 18 ЗУ "Про захист рослин" визначає, що підприємства, установи, організації усіх форм власності в разі виявлення осередків саранових на власних територіях зобов’язані своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів власними силами та за власний рахунок.
Чи може шкідник перекинутись на інші регіони
Чисельність сарани зросла і в інших регіонах України, а саме: в Дніпропетровській, Херсонській та на південному заході Одеської області, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
"У Вінницькій області поширення цього шкідника не відмічено, однак враховуючи, що в умовах посушливої погоди ареал поширення, чисельність та шкодочинність сарани може зрости. Необхідно провести комплекс профілактичних заходів із попередження його поширення, в першу чергу потрібно забезпечити обстеження сільськогосподарських та інших угідь щодо наявності перелітної сарани", - заявили в управління 22 липня.
Втім, уже 23 липня у ЗМІ з'явилась інформація, начебто шкідника уже помітили у Вінницькій області.
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