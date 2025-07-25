В Украине активизировались мокрецы: 4 эффективных способа защиты от насекомых

В Украине уже зафиксированы случаи укусов мокрецов, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Также при контакте с кровью насекомое может заразить человека вирусами.

РБК-Украина сообщает об эффективных способах защиты от мокрецы, которые помогут уберечь здоровье.

С чем связано стремительное размножение насекомых

Мокрецы размером всего 1-3 мм, они способны причинять значительный дискомфорт своими укусами. Известно более 4 тысяч их видов.

Стремительное размножение связано с такими факторами, как высокая температура и влажность. Сейчас температура воздуха достигает высоких отметок, что способствует размножению насекомых.

Ежегодное массовое размножение связано с водой, стоячей и проточной, с заболоченными местами и с высоким уровнем грунтовых вод. Очаги массового размножения случаются в большинстве случаев в неосвоенных или мало освоенных местах.

На Днепропетровщине местные жители уже фиксируют укусы насекомых. Люди сообщают о сильном зуде, отеках и даже симптомах, похожих на аллергические реакции.

Мокрецы (фото: wikipedia.org)

Чем опасны

Слюна насекомых очень токсична, особенно при массовом нападении. Эти насекомые представляют угрозу как для людей, так и для животных.

В слюне содержатся токсины и ферменты, которые вызывают сильные аллергические реакции - зуд, отеки, внутрикожные кровоизлияния, а также возможны серьезные осложнения, включая анафилактический шок.

Кроме того, они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний - онхоцеркоза, туляремии, сибирской язвы и гельминтов.

Как защититься

Химические репелленты

Это своеобразные средства для отпугивания. Способ применения и продолжительность действия разный у каждого производителя и зависит от компонентов препарата.

Натуральные средства

Сюда относятся эфирные масла - гвоздичного, лавандового, анисового и эвкалиптового.

Их смешивают с детским кремом или маслом и натирают открытые части тела. Обычно такая защита длится не дольше 2-х часов, поэтому часто необходимо возобновлять.

Плотная одежда

Во время прогулки в парке или лесу желательно надевать одежду из плотной ткани, которая будет защищать от укусов и не допускать их проникновения.

Лучше всего оставлять меньше открытых частей тела.

Сетки на окнах

Для защиты жилых помещений от залета кровопийц традиционно применяют засекречивание окон, дверей. Также в доме можно использовать фумигаторы.