ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найбільший жук України може зникнути через "порядок" у лісах

Вівторок 22 липня 2025 16:45
UA EN RU
Найбільший жук України може зникнути через "порядок" у лісах Жук-олень під загрозою зникнення (фото: ЧРЕБЗ/Facebook/Денис Вишневський)
Автор: Василина Копитко

Жук-олень опинився під загрозою зникнення. Через знищення мертвої деревини цей рідкісний вид стрімко втрачає середовище існування. Зберігся він переважно на природоохоронних територіях.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Жук-олень під загрозою

Жук-олень - найбільший жук фауни України, легко впізнаваний завдяки своїм рогам-щелепам у самців. Він виростає до 7,5 см завдовжки.

"Та, попри ефектну зовнішність, більшу частину свого життя цей вид проводить у схованці. Личинка жука розвивається протягом 5-6 років у мертвій деревині. І лише на 3-4 тижні з’являється дорослий жук. Його призначення - продовжити рід. Після парування дорослі особини гинуть", - йдеться у дописі.

Особливості розвитку забезпечують високі вимоги до довкілля. Жуку-оленю необхідні великі об’єми мертвої деревини, яку можна знайти лише у пралісах або старих дубових лісах.

"Сучасне лісове господарство рідко залишає мертві дерева в лісі, що призводить до знищення середовища існування цього рідкісного виду", - кажуть експерти.

За словами представників заповідника, природоохоронні території із природною динамікою лісового покриву є основними ареолами, де зараз зберігся жук-олень.

Найбільший жук України може зникнути через &quot;порядок&quot; у лісахНайбільший жук України може зникнути через &quot;порядок&quot; у лісахНайбільший жук України може зникнути через &quot;порядок&quot; у лісахЖук-олень (фото: ЧРЕБЗ/Facebook/Денис Вишневський)

Додамо, що колись жук-олень був звичайним видом по всій Європі, тепер же вид належить до тих, яким загрожує вимирання. В Україні його внесено до Червоної книги.

Читайте також про те, як війна впливає на світ комах в Україні, які види під загрозою зникнення та що робити, аби їх вберегти, в інтерв'ю РБК-Україна розповів ентомолог, кандидат біологічних наук Сергій Глотов.

Раніше ми писали про те, чому в Україні скорочується популяція горобців, куди поділись ластівки та як війна і зміни клімату вплинуть на пташиний світ, в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, орнітолог Олександр Пономаренко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
жуки Комахи
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки