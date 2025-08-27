В Україні з 2026 року залишать лише один вид соціальної допомоги

Що зміниться

У разі ухвалення Верховною Радою закону:

З 1 січня 2026 року нинішні виплати для малозабезпечених сімей та частину інших допомог планують об’єднати в єдину систему.

Допомога буде розраховуватися залежно від доходів сім’ї: як різниця між встановленою державою "базовою величиною" та середнім доходом родини.

Для першого члена сім’ї базова величина становитиме 100%, для кожного наступного - 70%. Для дітей і людей з інвалідністю І-ІІ групи - також 100%.



Пропонується адміністратором базової соціальної допомоги рішенням Кабінету Міністрів України визначити окремий орган.

Навіщо вводять

За даними Мінсоцполітики, нині існує понад 180 різних виплат, частина з яких прив’язана до прожиткового мінімуму, що вже не виконує свою роль індикатора бідності. Це робить систему заплутаною та неефективною.

Реформа має:

зробити виплати більш адресними,

підвищити їхній розмір для найбільш уразливих категорій,

спростити оформлення через цифрові сервіси (зокрема портал "Дія").

Контекст

Нова система соцпідтримки також відповідає зобов’язанням України перед МВФ. Законопроєкт передбачає внесення змін до низки законів, у тому числі щодо допомоги сім’ям із дітьми, пенсійного страхування та зайнятості.