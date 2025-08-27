В Україні з 2026 року залишать лише один вид соціальної допомоги

В Україні планують реформувати систему соцпідтримки та запровадити єдиний вид виплат - базову соціальну допомогу. Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство соціальної політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, розміщений для на сайті міністерства.
У разі ухвалення Верховною Радою закону:
За даними Мінсоцполітики, нині існує понад 180 різних виплат, частина з яких прив’язана до прожиткового мінімуму, що вже не виконує свою роль індикатора бідності. Це робить систему заплутаною та неефективною.
Реформа має:
Нова система соцпідтримки також відповідає зобов’язанням України перед МВФ. Законопроєкт передбачає внесення змін до низки законів, у тому числі щодо допомоги сім’ям із дітьми, пенсійного страхування та зайнятості.
Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.
Проєкт передбачає два етапи:
з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:
з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.
У Мінсоцполітики планували замінити всі існуючі види соціальної допомоги одним видом - базовим.