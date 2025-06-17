Нова допомога від держави: хто отримає 4500 гривень щомісяця вже з липня

В Україні з 1 липня 2025 року стартує новий вид соціальної допомоги - базова соціальна допомога, яка об'єднає кілька видів виплат для малозабезпечених родин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на текст постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 р. № 371.

Кабмін запускає новий проєкт, який може змінити підхід до соцвиплат. Відповідну постанову уряд ухвалив 25 березня 2025 року. Йдеться про запровадження базової соціальної допомоги, яку виплачуватимуть українцям у межах експерименту, що триватиме два роки.

Повідомляється, що це перша спроба впровадити системну базову підтримку для вразливих категорій громадян. Якщо експеримент буде успішним, модель можуть масштабувати на всю країну.

Хто отримає допомогу

Проєкт передбачає два етапи:

з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:

- малозабезпечені сім'ї,

- одинокі матері,

- багатодітні родини,

- діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають;

- базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог: - малозабезпечені сім'ї, - одинокі матері, - багатодітні родини, - діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають; з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.

Допомогу не надаватимуть людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, для яких не визначено дату завершення окупації, а також тим, хто перебуває за кордоном.

Скільки платитимуть

Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Фінансування передбачено з держбюджету за програмою "Підтримка малозабезпечених сімей".

Як працюватиме система

До 1 липня 2025 року Мінсоцполітики має:

доопрацювати Єдину інформаційну систему соціальної сфери;

забезпечити електронну взаємодію з банками;

впровадити функціонал електронних кабінетів;

запустити механізм опрацювання рішень після верифікації виплат;

інформувати громадян через "Дію" або email.

Пенсійний фонд має укласти договори з банками для підключення їх працівників до системи.

Мінсоцполітики щокварталу звітуватиме Кабміну про хід реалізації, а після завершення проєкту - подасть звіт і пропозиції щодо змін до законодавства.