В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

В уряді України планують замінити всі існуючі види соціальної допомоги одним видом. Базова соціальна допомога буде виплачуватися з наступного року.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час ефіру з ЦЕС .

Жолнович зазначила, що в Україні вже започаткували пілот "абсолютно автоматичної допомоги" - базової соціальної допомоги.

"Я думаю, що ми протестуємо, як вона працює. І вже з наступного року будемо об'єднувати ці допомоги. Усі види допомоги зробимо єдиною, зрозумілою, простою, але досить високою", - сказала вона.

Базова соціальна допомога

Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Проєкт передбачає два етапи:

з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:

малозабезпечені сім'ї,

одинокі матері,

багатодітні родини,

діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають;

з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.