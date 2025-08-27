В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи

Что изменится

В случае принятия Верховной Радой закона:

С 1 января 2026 года нынешние выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий планируют объединить в единую систему.

Помощь будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи: как разница между установленной государством "базовой величиной" и средним доходом семьи.

Для первого члена семьи базовая величина составит 100%, для каждого следующего - 70%. Для детей и людей с инвалидностью I-II группы - также 100%.



Предлагается администратором базовой социальной помощи решением Кабинета Министров Украины определить отдельный орган.

Зачем вводят

По данным Минсоцполитики, сейчас существует более 180 различных выплат, часть из которых привязана к прожиточному минимуму, что уже не выполняет свою роль индикатора бедности. Это делает систему запутанной и неэффективной.

Реформа должна

сделать выплаты более адресными,

повысить их размер для наиболее уязвимых категорий,

упростить оформление через цифровые сервисы (в частности портал "Дія").

Контекст

Новая система соцподдержки также соответствует обязательствам Украины перед МВФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в том числе относительно помощи семьям с детьми, пенсионного страхования и занятости.