Экономика

В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи

Фото: Базовая социальная помощь будет введена с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируют реформировать систему соцподдержки и ввести единый вид выплат - базовую социальную помощь. Соответствующий законопроект подготовило Министерство социальной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для на сайте министерства.

Что изменится

В случае принятия Верховной Радой закона:

  • С 1 января 2026 года нынешние выплаты для малообеспеченных семей и часть других пособий планируют объединить в единую систему.
  • Помощь будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи: как разница между установленной государством "базовой величиной" и средним доходом семьи.
  • Для первого члена семьи базовая величина составит 100%, для каждого следующего - 70%. Для детей и людей с инвалидностью I-II группы - также 100%.
  •  
  • Предлагается администратором базовой социальной помощи решением Кабинета Министров Украины определить отдельный орган.

Зачем вводят

По данным Минсоцполитики, сейчас существует более 180 различных выплат, часть из которых привязана к прожиточному минимуму, что уже не выполняет свою роль индикатора бедности. Это делает систему запутанной и неэффективной.

Реформа должна

  • сделать выплаты более адресными,
  • повысить их размер для наиболее уязвимых категорий,
  • упростить оформление через цифровые сервисы (в частности портал "Дія").

Контекст

Новая система соцподдержки также соответствует обязательствам Украины перед МВФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в том числе относительно помощи семьям с детьми, пенсионного страхования и занятости.

 

 

Эксперимент правительства

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.

Проект предусматривает два этапа:

с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:

  • малообеспеченные семьи,
  • одинокие матери,
  • многодетные семьи,
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся;

с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.

В Минсоцполитики планировали заменить все существующие виды социальной помощи одним видом - базовым.

Министерство социальной политикиВерховная рада