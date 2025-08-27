В Украине с 2026 года оставят только один вид социальной помощи

В Украине планируют реформировать систему соцподдержки и ввести единый вид выплат - базовую социальную помощь. Соответствующий законопроект подготовило Министерство социальной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для на сайте министерства.
В случае принятия Верховной Радой закона:
По данным Минсоцполитики, сейчас существует более 180 различных выплат, часть из которых привязана к прожиточному минимуму, что уже не выполняет свою роль индикатора бедности. Это делает систему запутанной и неэффективной.
Реформа должна
Новая система соцподдержки также соответствует обязательствам Украины перед МВФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в том числе относительно помощи семьям с детьми, пенсионного страхования и занятости.
Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта базовой социальной помощи. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4500 гривен.
Проект предусматривает два этапа:
с 1 июля 2025 года - базовую социальную помощь начнут получать граждане, которые уже имеют одну из таких госпомощей:
с 1 октября 2025 года - круг участников расширится на другие семьи или лиц, которые будут отвечать критериям, определенным в постановлении.
В Минсоцполитики планировали заменить все существующие виды социальной помощи одним видом - базовым.