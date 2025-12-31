В Україні з 1 січня почнуть тестувати "еАкциз": що зміниться й для кого

З 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться тестування системи "еАкциз". Йдеться про цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства цифрової трансформації у Facebook.
Українцям розповіли, що "еАкциз" - цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів, який прибирає людський фактор.
Уточнюється, що з 1 січня бізнес отримує повний функціонал для тестування системи - щоб якісно підготуватися до запуску та перевірити всі етапи:
У прес-службі міністерства пояснили також, що велике тестування "еАкцизу" має на меті виключити в подальшому "людський фактор та корупційні ризики".
Йдеться про те, що "еАкциз" замінить застарілі паперові марки на сучасні DataMatrix-коди.
Це дозволить:
План проведення випробувань у тестовому режимі функціонування компонентів Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах - "еАкцизу" - передбачає:
"Тестування пройде поступово й охопить весь шлях товару: від виробництва чи імпорту до зберігання на складах та продажу в магазинах. Це лише перевірка, тому для учасників не буде жодних штрафів", - пояснили у Мінцифри.
У плані чітко розписано також:
"Після кожного кроку будуть готові звіти з результатами", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вирішив скоротити граничний термін повернення невикористаних і пошкоджених паперових акцизних марок після запуску системи "еАкциз".
Тим часом у Міжнародній торговій палаті України (ICC Ukraine) повідомили, що таке рішення уряду погіршує умови ведення бізнесу та може призвести до значних фінансових втрат.
