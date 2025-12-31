UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні з 1 січня почнуть тестувати "еАкциз": що зміниться й для кого

З нового року в Україні почнуть тестувати систему "еАкциз" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться тестування системи "еАкциз". Йдеться про цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Кому й навіщо потрібен "еАкциз"

Українцям розповіли, що "еАкциз" - цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів, який прибирає людський фактор.

Уточнюється, що з 1 січня бізнес отримує повний функціонал для тестування системи - щоб якісно підготуватися до запуску та перевірити всі етапи:

  • від виробництва;
  • до сканування електронної марки на касі в магазині.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

У прес-службі міністерства пояснили також, що велике тестування "еАкцизу" має на меті виключити в подальшому "людський фактор та корупційні ризики".

Йдеться про те, що "еАкциз" замінить застарілі паперові марки на сучасні DataMatrix-коди.

Це дозволить:

  • кожному українцю перевірити легальність пляшки вина чи пачки сигарет через "Дію";
  • державі - бачити шлях товару від виробника до полиці магазину.

Що передбачає план тестування

План проведення випробувань у тестовому режимі функціонування компонентів Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах - "еАкцизу" - передбачає:

  • час на підготовку (тестування триватиме з 1 січня до 12 жовтня 2026 року, щоб бізнес встиг адаптуватися до нових правил без стресу);
  • відсутність ризиків (тестове маркування товарів не несе правових наслідків - це безпечний простір для виявлення помилок);
  • повний цикл (планують перевірити все - від імпорту та виробництва до сканування на касі в магазині);
  • інтеграцію системи (вона автоматично взаємодіятиме з базами даних інших державних органів, щоб дані були точними, а процеси - непомітними).

"Тестування пройде поступово й охопить весь шлях товару: від виробництва чи імпорту до зберігання на складах та продажу в магазинах. Це лише перевірка, тому для учасників не буде жодних штрафів", - пояснили у Мінцифри.

У плані чітко розписано також:

  • як саме проходитимуть тести;
  • як фіксуватимуться помилки;
  • за якими показниками оцінюватимуть успіх.

"Після кожного кроку будуть готові звіти з результатами", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вирішив скоротити граничний термін повернення невикористаних і пошкоджених паперових акцизних марок після запуску системи "еАкциз".

Тим часом у Міжнародній торговій палаті України (ICC Ukraine) повідомили, що таке рішення уряду погіршує умови ведення бізнесу та може призвести до значних фінансових втрат.

Читайте також про нелегальний ринок тютюну в Україні - його реальні масштаби, механіку та наслідки.

МінцифраКорупціяКонтрабандаБізнесНапоїМагазиниЦигарки