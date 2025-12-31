В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз": что изменится и для кого

Кому и зачем нужен "еАкциз"

Украинцам рассказали, что "еАкциз" - цифровой инструмент для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который убирает человеческий фактор.

Уточняется, что с 1 января бизнес получает полный функционал для тестирования системы - чтобы качественно подготовиться к запуску и проверить все этапы:

от производства;

до сканирования электронной марки на кассе в магазине.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

В пресс-службе министерства объяснили также, что большое тестирование "еАкциза" имеет целью исключить в дальнейшем "человеческий фактор и коррупционные риски".

Речь идет о том, что "еАкциз" заменит устаревшие бумажные марки на современные DataMatrix-коды.

Это позволит:

каждому украинцу проверить легальность бутылки вина или пачки сигарет через "Дію";

государству - видеть путь товара от производителя до полки магазина.

Что предусматривает план тестирования

План проведения испытаний в тестовом режиме функционирования компонентов Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - "еАкциза" - предусматривает:

время на подготовку (тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым правилам без стресса);

(тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым правилам без стресса); отсутствие рисков (тестовая маркировка товаров не несет правовых последствий - это безопасное пространство для выявления ошибок);

(тестовая маркировка товаров не несет правовых последствий - это безопасное пространство для выявления ошибок); полный цикл (планируют проверить все - от импорта и производства до сканирования на кассе в магазине);

(планируют проверить все - от импорта и производства до сканирования на кассе в магазине); интеграцию системы (она автоматически будет взаимодействовать с базами данных других государственных органов, чтобы данные были точными, а процессы - незаметными).

"Тестирование пройдет постепенно и охватит весь путь товара: от производства или импорта до хранения на складах и продажи в магазинах. Это только проверка, поэтому для участников не будет никаких штрафов", - объяснили в Минцифры.

В плане четко расписано также:

как именно будут проходить тесты;

как будут фиксироваться ошибки;

по каким показателям будут оценивать успех.

"После каждого шага будут готовы отчеты с результатами", - подытожили в министерстве.