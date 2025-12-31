RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз": что изменится и для кого

С нового года в Украине начнут тестировать систему "еАкциз" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 января 2026 года в Украине начнется тестирование системы "еАкциз". Речь идет о цифровом инструменте для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Кому и зачем нужен "еАкциз"

Украинцам рассказали, что "еАкциз" - цифровой инструмент для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который убирает человеческий фактор.

Уточняется, что с 1 января бизнес получает полный функционал для тестирования системы - чтобы качественно подготовиться к запуску и проверить все этапы:

  • от производства;
  • до сканирования электронной марки на кассе в магазине.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

В пресс-службе министерства объяснили также, что большое тестирование "еАкциза" имеет целью исключить в дальнейшем "человеческий фактор и коррупционные риски".

Речь идет о том, что "еАкциз" заменит устаревшие бумажные марки на современные DataMatrix-коды.

Это позволит:

  • каждому украинцу проверить легальность бутылки вина или пачки сигарет через "Дію";
  • государству - видеть путь товара от производителя до полки магазина.

Что предусматривает план тестирования

План проведения испытаний в тестовом режиме функционирования компонентов Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - "еАкциза" - предусматривает:

  • время на подготовку (тестирование продлится с 1 января до 12 октября 2026 года, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым правилам без стресса);
  • отсутствие рисков (тестовая маркировка товаров не несет правовых последствий - это безопасное пространство для выявления ошибок);
  • полный цикл (планируют проверить все - от импорта и производства до сканирования на кассе в магазине);
  • интеграцию системы (она автоматически будет взаимодействовать с базами данных других государственных органов, чтобы данные были точными, а процессы - незаметными).

"Тестирование пройдет постепенно и охватит весь путь товара: от производства или импорта до хранения на складах и продажи в магазинах. Это только проверка, поэтому для участников не будет никаких штрафов", - объяснили в Минцифры.

В плане четко расписано также:

  • как именно будут проходить тесты;
  • как будут фиксироваться ошибки;
  • по каким показателям будут оценивать успех.

"После каждого шага будут готовы отчеты с результатами", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее Кабинет министров решил сократить предельный срок возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок после запуска системы "еАкциз".

Между тем в Международной торговой палате Украины (ICC Ukraine) сообщили, что такое решение правительства ухудшает условия ведения бизнеса и может привести к значительным финансовым потерям.

Читайте также о нелегальном рынке табака в Украине - его реальных масштабах, механике и последствиях.

МінцифраКоррупцияКонтрабандаБизнесНапиткиМагазиныСигареты