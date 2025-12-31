В Украине с 1 января начнут тестировать "еАкциз": что изменится и для кого

С 1 января 2026 года в Украине начнется тестирование системы "еАкциз". Речь идет о цифровом инструменте для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства цифровой трансформации в Facebook.
Украинцам рассказали, что "еАкциз" - цифровой инструмент для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, который убирает человеческий фактор.
Уточняется, что с 1 января бизнес получает полный функционал для тестирования системы - чтобы качественно подготовиться к запуску и проверить все этапы:
В пресс-службе министерства объяснили также, что большое тестирование "еАкциза" имеет целью исключить в дальнейшем "человеческий фактор и коррупционные риски".
Речь идет о том, что "еАкциз" заменит устаревшие бумажные марки на современные DataMatrix-коды.
Это позволит:
План проведения испытаний в тестовом режиме функционирования компонентов Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - "еАкциза" - предусматривает:
"Тестирование пройдет постепенно и охватит весь путь товара: от производства или импорта до хранения на складах и продажи в магазинах. Это только проверка, поэтому для участников не будет никаких штрафов", - объяснили в Минцифры.
В плане четко расписано также:
"После каждого шага будут готовы отчеты с результатами", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее Кабинет министров решил сократить предельный срок возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок после запуска системы "еАкциз".
Между тем в Международной торговой палате Украины (ICC Ukraine) сообщили, что такое решение правительства ухудшает условия ведения бизнеса и может привести к значительным финансовым потерям.
